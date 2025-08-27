馬斯克掀AI大戰！xAI指控蘋果操縱排名　只為打破OpenAI壟斷

2025年8月26日，馬斯克（Elon Musk）向OpenAI和蘋果「開炮」了！據多家外媒報道，馬斯克旗下xAI一紙訟書，控告它們通過ChatGPT和蘋果App Store進行非法壟斷。



在一則推文中，馬斯克表示，自家Grok有100萬條評論，評論分高達4.9，但蘋果仍然拒絕在任何排名中將Grok列入其中。（Elon Musk@X）

xAI指控OpenAI和蘋果通過達成協議，將ChatGPT內置到iPhone中，從而扼殺AI行業的競爭。此外，蘋果的App Store被指控「降低」了競品聊天機器人和「超級應用」的優先級，包括Grok和X。

我們搜索發現，在蘋果App Store最新的免費App應用榜單中，「ChatGPT排在首位，而xAI和X分別排在了31和36位。」

通過雙方達成的協議，iPhone用戶「沒有理由」下載第三方AI應用。蘋果在啟用Apple Intelligence時「強迫」他們使用ChatGPT作為默認聊天機器人應用。

正如xAI在訴訟書中所言，「蘋果和OpenAI已經鎖定了市場，並得以維持壟斷地位，阻止像xAI和X這樣的創新者參與競爭。」

訴訟書中還稱，儘管Grok和X獲得了很高的評分，但它們都沒有出現在App Store官方的「必備應用」（Must-Have Apps）一欄中。而在2025年8月24日，該欄據稱只有ChatGPT是唯一的AI聊天機器人。不過，搜索後發現，ChatGPT也沒有在其中。

除了以上訴訟之外，xAI還指控蘋果與OpenAI的合作關係為後者建立了「護城河」，畢竟蘋果智能手機市場佔有率方面稱得上壟斷。

訴訟書中指出，iPhone集成ChatGPT讓OpenAI獲得了「可能數十億條來自數億台iPhone用戶的提示」，從而獲得了不公平的優勢。

針對馬斯克以及xAI的指控，OpenAI發言人Kayla Wood在發給《The Verge》的郵件聲明中表示，「最新的訴訟文件與符合馬斯克一貫的騷擾模式」。

其實，本月早些時候，馬斯克就曾指控蘋果操縱App Store排名、偏袒OpenAI，並威脅要對蘋果採取法律行動。

他表示：「蘋果的行為使得除OpenAI之外的任何AI公司都不可能在App Store排第一，這無疑是違規壟斷行為。」

在當時，針對馬斯克的指控，蘋果回覆稱其App Store「公平且不帶偏見」。

面對馬斯克與OpenAI、蘋果再起紛爭，評論區看熱鬧的網友紛紛表示，「是時候推出XPhone手機了。」

xAI訴訟書部分截圖如下：

這場紛爭的走向會如何，大家怎麼看？

