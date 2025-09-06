特朗普威脅擊落委內瑞拉戰機 美媒：擬打擊該國境內目標
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國和委瑞內拉關係持續緊張，美國國防部9月4日發表聲明，稱兩架委瑞內拉戰鬥機在國際海域靠近一艘美國海軍艦艇。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五表示，若委方戰機威害美國，它們將被擊落。
美媒報道，特朗普正考慮對該國販毒集團發動一連串軍事打擊。他亦稱不會討論該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權的更迭。
路透社引述消息人士稱，特朗普政府已下令向波多黎各機場部署10架F-35戰機，以發起行動打擊販毒集團。
▼美國國防部：委瑞內拉戰機靠近美軍艦艇
特朗普日前宣布，美軍在加勒比海擊落一艘「從委內瑞拉出發的運毒船」，打死11人。美媒周六引述消息人士報道，這次襲擊是更大規模行動的序幕，因為特朗普考慮對委內瑞拉發起一連串的軍事打擊，包括該國境內目標。
馬杜羅日前在國營電視台上表示：「美國政府應該放棄在委內瑞拉和整個拉丁美洲實施暴力政權更迭的計劃，尊重我國主權、和平權利和獨立權利。」
美軍打擊從委內瑞拉出發運毒船 擊斃11人｜有片美國最高法院維持原判 禁止特朗普政府驅逐委內瑞拉移民特朗普援引戰時法律驅逐委內瑞拉黑幫 美國賓州法官首例批准美國對委內瑞拉石油購買國徵25%關稅 中國：濫用制裁干涉他國