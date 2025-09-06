特朗普威脅擊落委內瑞拉戰機　美媒：擬打擊該國境內目標

美國和委瑞內拉關係持續緊張，美國國防部9月4日發表聲明，稱兩架委瑞內拉戰鬥機在國際海域靠近一艘美國海軍艦艇。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五表示，若委方戰機威害美國，它們將被擊落。



美媒報道，特朗普正考慮對該國販毒集團發動一連串軍事打擊。他亦稱不會討論該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權的更迭。

路透社引述消息人士稱，特朗普政府已下令向波多黎各機場部署10架F-35戰機，以發起行動打擊販毒集團。

▼美國國防部：委瑞內拉戰機靠近美軍艦艇

特朗普日前宣布，美軍在加勒比海擊落一艘「從委內瑞拉出發的運毒船」，打死11人。美媒周六引述消息人士報道，這次襲擊是更大規模行動的序幕，因為特朗普考慮對委內瑞拉發起一連串的軍事打擊，包括該國境內目標。

9月1日，馬杜羅在卡拉卡斯出席記者會。（Reuters）

馬杜羅日前在國營電視台上表示：「美國政府應該放棄在委內瑞拉和整個拉丁美洲實施暴力政權更迭的計劃，尊重我國主權、和平權利和獨立權利。」