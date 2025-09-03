美軍打擊從委內瑞拉出發運毒船　擊斃11人｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，美軍在南加勒比海襲擊一艘「從委內瑞拉出發的運毒船」，打死11人。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）誓言將繼續動用美國全部力量來剷除販毒集團。



路透社報道，這是自特朗普政府近期向加勒比海地區增派軍艦以來的首次已知此類行動。

路透社報道，特朗普星期二（9月2日）在白宮橢圓形辦公室舉行的一場活動中披露這一消息，隨後又在社媒平台Truth Social發文並配上一段視頻，顯示一艘快速行駛的小船突然爆炸起火。

特朗普稱，他當天早晨下令美軍發動這次打擊，當時這艘船在公海航行，準備向美國運送毒品。

魯比奧在美軍擊落一艘駛離委內瑞拉的販毒船後說：「那種肆無忌憚做壞事、僅發動機被擊毀或失去船上少量毒品的日子，已經一去不復返。」

2025年9月2日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，左二）、副總統萬斯（JD Vance，左一）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右一）在白宮橢圓形辦公室宣布，太空司令部（Space Force Command）將從科羅拉多州（Colorado）遷往阿拉巴馬州（Alabama）。（Reuters）

美國近期以「打擊拉丁美洲販毒集團」為由在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，引發美委兩國關係緊張。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）星期一說，美國企圖通過軍事手段對委「極限施壓」、顛覆委內瑞拉政權，其以緝毒為藉口出兵加勒比海十分荒誕，委內瑞拉始終致力於打擊販毒。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

