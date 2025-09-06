批菲律賓防長再發表涉華錯誤言論　中國使館：冀睜眼看世界

菲律賓防長德奧多羅（Gibo Teodoro）近日再批評中國，9月3日指中國閱兵是對小國的恐嚇，中國駐菲律賓大使館9月6日稱，德奧多羅近日在有關講話中再次對中國進行攻擊抹黑，對日前舉行的上合組織天津峰會、中國抗日戰爭勝利80周年紀念活動等中國內外事務發表錯誤言論，是充分暴露傲慢與無知，不尊重事實，不了解歷史，「希望這位菲防長能睜眼看世界，走出冷戰思維，不要成為中菲關係信任赤字的源頭。」



特奧多羅3日稱，中國閱兵是對小國的恐嚇，又表示中國紀念抗戰勝利是試圖重構歷史視角，來達成地緣政治目標，實現海上擴張。

中國駐菲律賓大使館表示，80年前中國人民經過14年浴血奮戰，以傷亡3500多萬人的巨大代價，徹底打敗日本軍國主義侵略者，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點，也是世界發展的一個重大轉折點。

發言人指戰後確立的國際秩序，中菲兩國既是參與者、建設者，也是受益者，中國隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

菲律賓防長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）2023年9月在菲律賓出席活動（FB@GIBO Teodoro PH）

發言人強調，二戰勝利80年後，和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，但冷戰思維、霸權主義、保護主義陰霾不散，新威脅新挑戰有增無減，世界進入新的動盪變革期，全球治理走到新的十字路口，為此中方在上合組織天津峰會上提出全球治理倡議，並願同各國一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

發言人指這一倡議順應各國人民的普遍願望，符合當今世界的緊迫需求，一經提出就得到與會各國領導人和國際組織負責人的歡迎和支持，也必將得到國際社會更加積極的響應和更加廣泛的認同，全球治理倡議五大核心理念，其精神內涵同聯合國憲章宗旨和原則一脈相承，有助於各國依託聯合國等多邊機制，推動全球治理體系與時俱進進行改革與建設，更加有效應對時代挑戰。

2025年9月1日，中國國家主席習近平與多國領導人於上海合作組織期間進行合影。(Reuters)

發言人稱指，本次上合組織天津峰會和抗戰勝利紀念活動分別有20多位外國國家元首和政府首腦出席，其中約有10位來自東南亞鄰國。與會外國領導人一致高度評價兩場盛會，並讚賞中國為維護世界和平、推動多邊合作所作出的不懈努力。