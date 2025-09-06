以色列軍對加沙城行動升級　連續2天炸毀高樓　要求居民撤至南部

以色列軍把對加沙城（Gaza City）的軍事行動升級，9月6日再次炸毀當地的一幢高樓，為兩天內的第2次。以軍指在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）劃定「人道區」（humanitarian zone），要求加沙城居民撤離至當地。



《以色列時報》報道，以軍6日在向目標建築附近居民發布撤離通知後，在不足一個小時內炸毀加沙城Tel al-Hawa社區的一幢高樓。報道指，目擊者認出該大樓名為Sussi住宅大樓。

以軍指哈馬斯成員在大樓內安裝監視設備，以追蹤以軍動向，又指他們在附近安置多枚爆炸裝置，並在附近設地下基礎設施，用於指揮恐怖活動。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）在社交網站上傳短片，顯示有一幢約15層高的大樓遭炸毀，他寫道「我們繼續」。

這是以軍連續第2天炸毀在加沙城的高樓。

在前一天的9月5日，卡茨同樣上傳顯示一幢大樓遭轟炸的影片，帖文寫道「我們開始了」。以方同樣指該大樓用於哈馬斯的活動。

2025年9月5日，以色列軍炸毀加沙城的一幢高樓（Reuters）

報道引述來自加沙的醫療方面消息人士指，自6日黎明以來，以色列對加沙地帶的攻擊造成至少21人死亡，其中包括在加沙城的13人。

以軍早前在9月4日稱已控制加沙城大約一半面積，並控制整個加沙地帶約75%面積。

以軍要求居民離開加沙城，前往加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的人道區，主張他們能夠在該處獲得食物、醫療和住所。