美8月失業率升至近4年高位　經濟師：特朗普政策讓經濟陷衰退邊緣

美國8月份新增就業職位大幅放緩，失業率升至近四年來的高位4.3%，證實美國勞動市場正在走弱，也為聯邦儲備局本月晚些時候降息提供充分的理由。



據路透社報道，美國勞工部9月5日（周五）發布備受關注的這份就業報告顯示，6月份就業崗位出現四年半以來的首次下降，加劇人們對經濟停滯的擔憂。

2025年9月3日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）與波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室會面時面露微笑。（Reuters）

4月至今，美國新增職位就一直在放緩，經濟師將此歸咎於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一系列政策，包括進口關稅、打擊移民及大規模裁員。

金融研究公司FWDBONDS的首席經濟師魯普基（Christopher Rupkey）表示：「經濟正滑向衰退邊緣。企業明顯在縮減開支，拒絕招聘，責任源於華府的經濟議程。唯一的補救措施是美聯儲降息。」

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普頭戴一頂「特朗普說的都是對的！」的帽子，參觀「人民之家：白宮體驗博物館」（The People’s House: A White House Experience museum）。（Reuters）

美國勞工統計局的數據顯示，上月非農就業職位僅增加2.2萬個，7月份就業崗位上修後為增加7.9萬個。路透社調查的經濟師此前預測，7月份非農就業崗位將增加7.5萬個，此前公布的7月份就業崗位增加7.3萬個。

本文獲《聯合早報》授權轉載

