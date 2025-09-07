石破茂面臨黨內逼宮壓力增　19地方支部支持提前選黨總裁

日本媒體9月6日報道，首相石破茂面臨的黨內逼宮壓力日漸擴大。在自民黨全國47個都道府縣支部中，已有19個支部代表要求提前舉行黨總裁選舉，而反對提前進行黨總裁選舉的支部僅有9個，剩餘未作決定的地方支部，要在8日（周一）限期前回覆。石破茂據報同日晚上在首相官邸與副總裁菅義偉和農林水產大臣小泉進次郎會面，商討最新形勢。



據共同網報道，圍繞自民黨是否應該提前舉行總裁選舉，6日又有青森、山梨、靜岡、滋賀、大阪、奈良等6個府縣的支部確認要求提前的方針，讓贊成的支部來到19個。

2025年8月1日，日本東京，日本首相石破茂走向參議院大廳，參加議會開幕式。（Reuters）

此外，福井、德島、鹿兒島、沖繩等4個縣決定不要求提前選舉，讓反對提前的增至9個縣。

這是自民黨按照黨章就是否贊成提前選舉進行的確認程序，對象範圍為國會議員295人和都道府縣支部代表47人，要提前進行總裁選舉需要得到過半數172人贊成。

截至5日的意向調查顯示，國會議員有超過120人贊成、近50人反對。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，日本首相石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

石破茂去年9月底當選自民黨總裁擔任首相以來，自民黨在之後舉行的眾議院大選，以及今年7月的參議院選舉均告失利，導致參眾兩院都未能過半。這種尷尬情況是創黨70年以來的首次，黨內不少少壯派要求石破茂為敗選負責下台。