拜登擬籌數億美元建圖書館　選址家鄉特拉華州

美國前總統拜登（Joe Biden）旗下辦公室9月6日宣布，計劃在拜登的家鄉特拉華州興建一所圖書館，預料耗資將高達數億美元，將設有博物館和大型活動空間，以呈現拜登任內政績。



綜合美媒報道，拜登基金會（Joe and Jill Biden Foundation）上週成立一個由13人組成的管理委員會，負責籌建事宜，成員包括他領導美國期間的民主黨黨友。

報道引述消息人士指，團隊希望建造一座「沉浸式博物館」，以重現拜登的政治遺產，並希望圖書館成為「領導力、服務和公民參與的中心」，不過具體建造地點目前尚未確定。

2025年8月20日，美國伊利諾伊州，圖為位於芝加哥正在興建的奧巴馬圖書館。（Getty）

拜登1942年出生於賓夕法尼亞州，之後隨家人前往特拉華州生活，他在30歲時當選特拉華州參議員走入政壇，曾擔任聯邦參議院議員長達36年，之後又擔任前總統奧巴馬（Barack Obama）的副手。

拜登在2020年競選美國總統，擊敗特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選，但在去年爭取連任時，因與對手特朗普進行電視辯論失利後，決定退選。