美國上訴法院推翻禁制令　允特朗普政府恢復削減對外援助

美國聯邦上訴法院8月13日推翻了下級法院的一項裁決，為特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府今年削減數十億美元的對外援助資金掃清了障礙。



位於華盛頓特區的巡迴上訴法院13日以2比1的投票結果，裁定特朗普政府可以繼續執行對美國際開發署（USAID）資金的大幅削減，該機構是美國主要對外援助機構。

特朗普年初再度入主白宮當天，已下令暫停美國所有對外援助，為期90天。隨後特朗普政府拿USAID「開刀」，包括指示該機構大部份員工休假，並探討將其併入國務院。

2025年2月3日，美國華盛頓特區，國際開發署（USAID）大樓外飄揚著一面印有USAID標誌的旗幟。（Reuters）

兩間接受聯邦資助的非營利組織「愛滋病疫苗倡導聯盟」（AVAC） 和「新聞發展網絡」（Journalism Development Network）提起訴訟，指控特朗普的資金凍結行為違法。

由前總統拜登（Joe Biden）任命的地區法官3月下令，特朗普政府必須向全球人道主義合作夥伴支付近20億美元（約港元）的未付援助款。

不過上訴法院13日推翻了該裁決，稱提起訴訟的兩個非營利組織缺乏提起訴訟的法律資格，只有美國政府問責署有權質疑總統暫停對外援助的舉動。

2025年8月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

對此，白宮管理和預算辦公室發言人稱，這將制止「極左黑錢組織」惡意干擾特朗普按「美國優先」議程，而負責任使用資金和依法發放對外援助的能力。

