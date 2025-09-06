普京稱願在莫斯科會晤 澤連斯基拒絕：他可以來基輔
撰文：張涵語
俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）9月3日表示願意與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在莫斯科雙邊會晤，澤連斯基5日在接受美國廣播公司（ABC News）採訪時，拒絕這個提議，並稱普京可以來基輔和他會面。
普京此前9月3日在華舉行記者會期間表示，如果澤連斯基訪問莫斯科，他願與其會晤。對此，澤連斯基5日回應稱，「我的國家每天都在遭受導彈襲擊，我不能去莫斯科。我不能去這個恐怖主義者的首都。」
澤連斯基指，普京的提議意在「推遲會晤」，稱「如果有人不想在戰爭期間會面，他當然可以提出一些我或其他人無法接受的方案。」
澤連斯基一再表示，普京並不尋求與他會面，因為普京仍在繼續俄烏戰爭。然而，特朗普上周在接受The Daily Caller節目採訪時堅持稱，「三邊會晤肯定會發生。」
