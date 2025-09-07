加航空服員壓倒性否決薪酬協議　惟不會再次發起罷工

本周六（6日），約1萬名加拿大航空公司空服員以壓倒性票數否決勞資雙方上月達成的臨時薪酬協議，但加航表示，雙方將透過調解或仲裁解決勞資糾紛，不會再有罷工行動。



加拿大廣播公司（CBC）6日報道，加拿大公共僱員工會（CUPE）在聲明中表示，空服員當日以99.1%的票數否決臨時薪酬協議，不滿空服員的收入在新協議下仍將低於最低工資。

工會表示，勞資雙方目前正就工資問題調解中，如有必要將通過仲裁解決。不過工會同時批評指，政府的介入對勞資談判產生了難以忽視的負面作用，為加航提供限制空服人員工資增長的籌碼，扭曲了整個談判過程。

加拿大航空公司同日發聲明證實正就相關問題進行談判，並重申勞資雙方同意不會發起任何新的工業行動，航班將繼續正常運作。

2025年8月19日，加拿大航空罷工結束後，旅客們在位於安大略省的多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）排隊辦理登機手續。（Reuters）

加航空服員上月無視加拿大政府終止罷工的要求，發起為期三日的工業行動，影響約50萬名乘客。勞資雙方其後於8月19日達成臨時協議，結束罷工。