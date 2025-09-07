印度中央邦最大公立醫院現鼠患　2初生嬰遭咬傷後死亡｜有片

印度中央邦最大的公立醫院上月有兩名初生嬰兒遭老鼠咬傷，其中一名女嬰於9月2日死亡，另一名嬰兒於翌日逝世。儘管醫院方面表示，兩名嬰兒並非死於動物咬傷，而是先天性併發症致死，事件仍然引發公眾憤怒。而涉事醫院（Maharaja Yeshwantrao Hospital）所在的多爾市（Indore）更連續八年被政府評為全國最乾淨城市。

醫院目前已將負責照顧嬰兒的相關工作人員停職，並就事件啟動調查。



英國《獨立報》（The Independent）4日報道，兩名涉事初生嬰兒皆患有先天性疾病，他們8月30日至31日夜間相繼被老鼠咬傷，其中一個嬰兒手指有老鼠咬傷痕跡，另一嬰兒則頭部和肩部被咬傷。

不過，醫院副院長維爾馬（Jitendra Verma）向《印度快報》（The Indian Express）表示，他們在事發前約一週曾給一名新生兒做手術，這名嬰兒不幸感染了敗血症，最終導致其逝世。他聲稱，其中一名嬰兒指尖的確被咬傷，但只在「指尖留下請問損傷，並不嚴重。」

但醫院監控錄像畫面中可見老鼠在該醫院病房中四處遊蕩，一隻老鼠從一張床爬到另一張床，甚至爬過各種設備。

據新德里電視台（NDTV）報道，這些駭人聽聞的細節已引發公眾強烈憤慨。患者家屬和醫院工作人員承認，數日來老鼠一直在新生兒深切治療部橫行，食物殘渣和雜草叢生的灌木叢為其提供了滋生的溫床。

院長亞達夫（Ashok Yadav）先前向記者表示，已經成立委員會調查事件。報道指，兩名護理人員因事件被停職，另有一名護理負責人遭解僱。

另外，亞達夫稱，醫院未來將在窗戶上安裝堅固的鐵網，並要求病人或護理人員不要將食物帶入病房，以杜絕鼠患。