加州醫護與患者體液合照　拍片稱「甜蜜禮物」惹眾怒　遭集體解僱

美國加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）一間醫療中心爆出醜聞，多名醫護員工因在診療至內拍片，並在社交媒體發布與患者體液的合影及不當內容，還嘲諷這些污漬是「甜蜜禮物」（ sweet gifts），影片其後在網上瘋傳後引發爭議。有份拍片的人員最終也被集體解僱。



據美媒報道，事件發生於桑松診所（Sansum Clinic），而流傳的影片約8人出鏡，配文「猜猜這是什麼物質！」等輕浮文字，最後還出現「請給醫護人員留下這樣甜蜜禮物」的群體合影。

儘管影片很快被刪除，惟截圖已在多個社交平台瘋傳，引發網友痛批。有人斥這些醫護人員的行為「沒人性」、「毫無專業」。

運營桑松診所的薩特健康（Sutter Health）上周三（3日）在聲明中表示，影片曝光後24小時內已對涉事員工停職處理，並在隨後24小時內完成解僱。

薩特健康強調：「保護患者信任是我們的最高宗旨，這種不可接受的行為公然違反政策，是對患者的不尊重，絕不容忍。」

流傳的影片群體合影配文「請給醫護人員留下這樣甜蜜禮物」。（影片截圖）

雖然未明確解僱人數，但薩特健康向美媒確認：「所有參與拍攝不當照片的員工均已離職。」

薩特健康澄清，影片由7月底離職的前員工發布，強調其發布時已非在職狀態。雖原帖已刪除，但影片仍在網絡傳播。機構表示正以此事為契機，向全系統員工重新強調「患者優先」的職業道德標準。