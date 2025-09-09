倫敦希斯路機場四號客運樓重開　當局搜查未發現懷疑危險品

英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）四號客運大樓9月8日疑發現危險品，乘客需要疏散。希斯路機場於其社交媒體上表示，由於緊急服務部門正在處理一起事故，其4號航站樓已關閉，其他所有航站樓均正常運行。



客運樓約3小時後重開，當局經搜查未有發現。倫敦救護服務部門表示，期間有21人需要治理，當中1人被送往醫院。當局未詳述細節，英國廣播公司（BBC）則引述警方消息人士說，今次是一宗集體恐慌事件。



倫敦消防隊發言人表示，已派出專業團隊對現場進行評估，並在消防員出動期間，對4號航站樓報到區域進行預防式疏散。發言人補充說，是在英國時間下午5時01分首次接到有關該事故的報警。

約3小時後，倫敦警方通過電子郵件表示，已對該範圍進行了徹底搜查，未發現任何「有害物質」的痕跡。機場則就事件道歉，稱正在竭盡全力確保所有航班按計劃起飛。