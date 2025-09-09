西班牙對以色列實施武器禁運等9項措施　以方反制

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）9月8日宣布，依法對以色列實施武器禁運等9項措施，以「阻止加沙地帶的種族滅絕行為」，並為巴勒斯坦方面提供支持。由於以色列發起反制措施，西班牙同日召回駐以色列大使。



2024年2月17日， 西班牙巴塞隆拿有支持巴勒斯坦人的集會，參加者揮動巴勒斯坦旗幟，要求加沙立即停火。（Reuters）

新華社報道，相關措施還包括，西班牙從法律上永久性禁止與以色列進行武器、彈藥和軍事裝備交易，禁止為以色列軍隊運載燃料的船隻停靠西班牙港口，禁止為以色列運載國防物資的飛機進入領空，禁止直接參與加沙地帶種族滅絕、侵犯人權和戰爭罪行的人員進入領土等。

與此同時，西班牙政府將繼續加大對巴勒斯坦民族權力機構的支持力度，在農業、糧食安全和醫療援助等領域與巴勒斯坦方面建立新的合作等。西班牙對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的捐款將再增加1,000萬歐元；對加沙地帶的人道主義援助和合作預算也將增加到1.5億歐元。

2025年9月5日，以色列軍炸毀加沙城的一幢高樓（Reuters）

針對西班牙政府的上述措施，以色列外交部當天宣布反制措施，禁止西班牙副首相兼勞工與社會經濟大臣迪亞斯（Yolanda Diaz Perez）和青年和兒童大臣雷戈（Sira Rego）入境，並指責上述兩人「支持針對以色列人的恐怖和暴力行為」。同日，西班牙召回駐以色列大使。