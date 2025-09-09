法國總理貝魯就職不滿9個月倒台　國會未通過信任投票

現年74歲的法國總理貝魯（Francois Bayrou）此前要求國會，於9月8日對其大規模削減預算的計劃進行進行信任投票，以設法擺脫政府面臨的財政困境，但三大主要反對黨已表示不會投信任票。在反對派一致通過下，貝魯以194票信任、364票反對的比數下，其信任投票無法過關，即其政府被迫下台。貝魯上台不足9個月，其下台勢令這個歐元區第二大經濟體再度陷入政治不穩。



總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）辦公室表示，貝魯將於周二（9日）遞交辭呈。這也意味馬克龍需物色法國兩年內第5位總理，路透社認為，馬克龍面臨的選擇越來越少。



圖為2025年9月8日，法国总理貝魯（FrancoisBayrou）在国会特别会议上，因未能获得信任投票多数票，被迫离开议席。（Reuters）

為推動其削減財赤 主動尋求信任投票

貝魯因未通過信任投票，將代表政府向總統馬克龍遞交辭呈。身為資深中間派及馬克龍盟友的貝魯，此前為推動其削減財政赤字的計劃而主動尋求議會支持，將總理職位置於風險之中。在8日的投票中，擁有577個席位的國民議會下議院，在558人出席下，未獲多數議員投信任票支持。

貝魯7月份公布了法國2026年預算計劃，原計劃於10月14日在國民議會進行審議，但這份預算計劃公布後遭到法國反對黨派批評，由於執政黨聯盟在國民議會未佔大多數席位，因此預算計劃難獲半數議員支持。

圖為2025年9月8日，法國總理貝魯（FrancoisBayrou）在國會特別會議上，未能獲得信任投票多數票，其政府將被迫下台。（Reuters）

法新社報道，根據7日公布的一項民調顯示，在不信任投票前夕，49%的法國民眾要求總統馬克龍辭職，36%人希望任命新總理、15%希望解散政府。極左「法國不屈」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）等反對派事前已表明，會令貝魯政府垮台。