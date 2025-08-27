法國政府推緊縮預算案面臨倒台危機　財長：最終或招IMF介入經濟

法國總理貝魯（Francois Bayrou）此前要求國會9月8日對其大規模削減預算的計劃進行進行信任投票，以設法擺脫政府面臨的困境，但三大主要反對黨已表示不會投信任票，意味着政府被推翻的可能性愈來愈大。法國財長朗伯德（Eric Lombard）8月26日示警，如果政府下月倒台，國際貨幣基金組織（IMF）可能不得不介入法國經濟。



朗伯德受訪時稱，他們正處於「戰鬥最激烈」的時刻，並表明絕對不會接受貝魯政府在信任投票中落敗的結果。

其他政界人士認為，若政府倒台，IMF可能得介入法國財政，朗伯德被問及對此的看法說：「這是我們面臨的風險，我們希望且應該避免這種風險，但我無法對你說這種風險不存在。」

2025年4月16日，法國巴黎愛麗舍宮，法國經濟、財政、工業和數位安全部長朗伯德（Eric Lombard）參加每週內閣會議後離場。（Reuters）

貝魯25日在記者會稱，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）已同意9月8日召集國會議員舉行特別會議，貝魯屆時將先就政府整體政策進行說明，隨後國會將進行信任投票，政府獲得過半數的信任投票後，才能繼續執政。

貝魯說，如果無法獲得「最低限度的共識」，政府將難以推動預算草案最終在議會通過。

貝魯7月份公布了法國2026年預算計劃，原計劃於10月14日在國民議會進行審議，但這份預算計劃公布後遭到法國反對黨派批評，由於執政黨聯盟在國民議會未佔大多數席位，因此預算計劃很難獲得過半數議員的投票支持。

2025年7月15日，法國總理貝魯（Francois Bayrou）在法國巴黎舉行記者會，公布一項重要的公共財政復甦計劃，闡述他對2026年首個預算方案的構想。（Reuters）

另外，國會議席最多的左翼聯盟成員「不屈服的法國」（La France insoumise）等反對黨派支持全國於下月10日舉行大規模示威活動，並指將於9月23日在國會發起對政府的不信任投票，使得政府執政面臨巨大困境。

本文獲《聯合早報》授權轉載

