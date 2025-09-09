美國財長貝森特傳再與官員爆衝突　爆粗威脅：用拳揍你的X臉

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）據報在9月3日的一場高層政客雲集的私人晚宴中，與特朗普任命的聯邦住房金融局長普爾特（Bill Pulte）發生口角，甚至爆粗威脅要對他動粗：「我會用拳頭揍爛你的X臉（I’m gonna punch you in your fxxking face）」。



美國《政治報》（Politico）報道，有消息人士指出，事件源於貝森特從他人口中得知，普爾特在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）面前「說他的壞話」（badmouthing），進而當場找到普爾特對質：「為甚麼你他X在總統面前提起我，X你」，還威脅要動粗。

2025年4月24日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普出席白宮活動，歡迎挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）來訪。（Getty）

這場共30人參加的晚宴不乏內閣高層出席，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等。報道引述現場目擊者指，場面一度混亂，普爾特當時顯得非常震驚，直到風險投資基金1789 Capital創辦人Omeed Malik起身解圍。

儘管有人嘗試緩和局面，但目擊者續指，貝森特對此毫不在意，還對Malik說「要麼他滾要麼我滾」，「你告訴我誰他X滾出去（You tell me who’s getting the fxxk out of here）」。

而直到這時，感到困惑的普爾特才問「出去做什麼事，交涉嗎？（To do what，To talk？）」，貝森特就否認，還繼續威脅「我要揍扁你（I’m going to fxxking beat your ass）」。

Malik再次介入將兩人分開，隨後兩人再未有衝突，被安排坐在席上兩端。報道指，白宮與兩位當事人和Malik均未回應此事。

今次並非貝森特傳來首次與特朗普政府官員發生衝突，早在今年4月，《紐約時報》報道就指，貝森特與當時還未離開政府效率部的馬斯克（Elon Musk）發生口角，甚至激化為肢體衝突，兩人在白宮大打出手。