梅鐸傳媒帝國繼承戰落幕　長子接手料延續保守新聞立場

國際傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的家族繼承戰周一（8日）結束。根據當天宣布的協議，長子拉奇（Lachlan Murdoch）將接管梅鐸創辦的傳媒帝國，掌管包括霍士新聞、《華爾街日報》和《泰晤士報》在內的媒體資產，以維持梅鐸奉行的「英文世界保守派聲音保護者」信念。



綜合外媒報道，根據家族成員達成的庭外和解協議，拉奇的同母弟弟詹姆斯（James Murdoch）、同父異母的姐姐伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）和普魯登斯（Prudence MacLeod）將放棄現有家族信託中的股份、全面失去公司控制權，同時各自獲得約11億美元（約85.7億港元）補償。

圖為2016年6月25日，當時還是共和黨總統候選人的特朗普與媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）交談。（Reuters）

梅鐸信託目前持有兩大媒體控股公司霍士（Fox News）和新聞集團（NewsCorp）約40%股權，最初的設計是讓他的4個年長子女每人擁有平等的股權份額。但梅鐸後尋求修改家族信託，令拉奇能全權掌控股權，遭詹姆斯、伊莉莎白和普魯登斯反對。

報道指，拉奇被認為是4子女中與梅鐸在政治觀點上最一致的人，其餘3兄妹均有自由主義傾向。而梅鐸修改家族信託，則是為確保未來其傳媒帝國旗下的霍士新聞、《紐約郵報》和《華爾街日報》等傳媒仍維持保守立場。