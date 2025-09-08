大規模拘韓國公民後將鎖定更多企業　特朗普：企業需培訓美國工人

美國執法機構大規模突擊搜查並扣押喬治亞州數百名無合法身份員工，包括韓國公民後，白宮高級官員9月7日表示，特朗普（Donald Trump）政府計劃鎖定更多企業設施，加大對非法移民的執法力度；而總統特朗普同日回應指，外國公司需要僱用和培訓美國工人，並遵守移民法。



特朗普周日在社交平台Truth Social表示：「在喬治亞州現代汽車電池廠的移民執法行動之後，我在此呼籲所有在美國投資的外國公司尊重我國的移民法。」他重申歡迎外國的投資，但鼓勵以合法方式引進所需的人才，打造世界級的產品。他重申，美國將迅速合法地實現這一目標，但企業需要僱用和培訓美國工人。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

路透社報導，被稱為美國「邊境沙皇」的白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）同日在接受美媒訪問時說，政府將進一步把重點放在工作場所。 他說：「我們將進行更多工作場所的執法行動。沒有人是出於好心而僱用非法移民。他們僱用非法移民，是因為這些人肯做更艱苦的工作、接受更低工資，這削弱了僱傭美國公民的企業的競爭力。」

有反對特朗普打擊非法移民行動者以及一些企業則指，美國主要的產業如農業、肉類加工業和酒店業等，均十分依賴無合法身份的移民勞工。