以色列最高法院裁定　巴勒斯坦囚犯未獲提供「足以維生的食物」

以色列最高法院周日（7日）裁定，政府未能為巴勒斯坦囚犯提供維持基本生存所需的足夠食物，並命令有關部門改善他們的營養狀況。這是該國最高法院在近兩年的戰爭期間罕見地批判政府行為的裁決。



由三名法官組成的合議庭一致裁定，國家有法律義務為囚犯提供足夠食物，以確保基本生存水平。在以2比1作出的裁決中，法官們指出「有跡象表明當前對囚犯的食物供應未能充分符合法定標準」，發現「確實存在囚犯未能獲得適當飲食的疑問」，命令監獄部門「採取措施確保根據法律規定，提供維持基本生存條件的食物」。

2025年2月27日，在以色列佔領的約旦河西岸拉馬拉（Ramallah），人們聚集在一起迎接獲釋的巴勒斯坦囚犯。（Reuters）

自戰爭開始以來，以色列在加沙扣押數千名涉嫌與哈馬斯有關聯的人員。其中數千人在被關押數月後未經指控即獲釋。人權組織記錄到監獄和拘留設施中普遍存在虐待行為，包括食物和醫療供應不足、衛生條件惡劣，以及毆打現象。今年三月，一名17歲巴勒斯坦少年在以色列監獄死亡，醫生表示飢餓可能是主要死因。

去年，負責監獄系統的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir，即現任國防部長）曾宣稱，他已將被拘留者的生活條件降至以色列法律規定的最低標準。