哈馬斯公布兩名以色列人質影片　以總理：若接受條件即結束戰爭

哈馬斯（Hamas）武裝分子9月5日公布了一段影片，顯示2023年在音樂節被劫持的兩名以色列男性人質仍被關押在加沙城（Gaza city）。以色列總理辦公室聲明稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）批評影片是「殘酷的宣傳」，並且隨後與兩名名人質的父母進行交談，重申只要哈馬斯接受以色列的條件，包括釋放所有人質，戰爭就會立即結束。



兩名人質分別是24歲的吉爾博亞-達拉爾（Guy Gilboa-Dalal）和奧赫爾（Alon Ohel）。這也是吉爾博亞-達拉爾被劫持後700天來首次露面，而奧赫爾此前則在哈馬斯2月的一段影片中出現。他們是哈馬斯關押48名人質的其中一份子，據信一共還有20名人質活着。

路透社報道，影片顯示時間為8月28日，吉爾博亞-達拉爾坐在一輛汽車內，稱自己擔心在以色列對加沙城的襲擊中被殺害。另據英國廣播公司（BBC）報道，他表示自己和其他8名人質被關押在加沙城。

哈馬斯關押以色列人質：2025年8月12日，在瑞士日內瓦舉行的新聞發布會上， Evyatar David的母親Galia David、Nimrod Cohen的母親Viki Cohen、David和Ariel的母親Silvia Cunio以及Guy Gilboa-Dalal的母親Merav Gilboa-Dalal手持被劫持在加沙走廊的兒子照片，站在以色列常駐日內瓦聯合國代表Daniel Meron旁邊。（Reuters）

周五，以色列軍方轟炸了加沙城西部的一座高層建築，稱其被哈馬斯使用，但沒有提供任何證據。以軍稱事先已警告了平民。

據報周五的影片顯示了該大樓被擊中的瞬間，之後立即倒塌，散出濃煙，籠罩着附近巴勒斯坦人的帳篷營地。

該建築的管理部門發表聲明稱，大樓將用於安置因戰爭而流離失所的巴勒斯坦人，並否認被用於民用以外的任何用途。