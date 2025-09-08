美國移民局拘逾300韓國公民　特朗普再表態：不會影響美韓關係

包括美國移民和海關執法局（ICE）在內的執法機構日前大規模突擊搜查佐治亞州（Georgia）一間韓企，扣押數百名無合法身份員工，包括超過300名韓國公民。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月7日在華盛頓回應傳媒指，美韓關係非常好，預料此事並不會導致兩國關係惡化。



綜合外媒報道，涉事工廠為現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠，特朗普在談及事件時指出，若美國電池領域當前缺乏人才，那就應當從外國引入專家，「讓一些人進來培訓我們的人去做複雜的事情」，強調將審查整件事；而培訓人員的方式是引進能夠進行培訓的人，並「讓他們留下來幫忙一段時間」。

不過特朗普今次也支持執法機構，指他們做法「正確」，因這些韓國公民「非法」留美。他日前首次表態時認為被捕者都是非法移民，ICE只是在履行職責。

美國媒體報道，移民和海關執法局（ICE）9月4日（周四）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

韓國上周日與美國就此事完成談判，稱將包機把被拘韓國公民接回。韓聯社周日引述外交消息人士透露，韓國外長趙顯將於本周赴美，兩國政府正協調相關安排。