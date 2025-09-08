美國移民局拘逾300韓國公民 特朗普再表態：不會影響美韓關係
撰文：官祿倡
出版：更新：
包括美國移民和海關執法局（ICE）在內的執法機構日前大規模突擊搜查佐治亞州（Georgia）一間韓企，扣押數百名無合法身份員工，包括超過300名韓國公民。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月7日在華盛頓回應傳媒指，美韓關係非常好，預料此事並不會導致兩國關係惡化。
綜合外媒報道，涉事工廠為現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠，特朗普在談及事件時指出，若美國電池領域當前缺乏人才，那就應當從外國引入專家，「讓一些人進來培訓我們的人去做複雜的事情」，強調將審查整件事；而培訓人員的方式是引進能夠進行培訓的人，並「讓他們留下來幫忙一段時間」。
不過特朗普今次也支持執法機構，指他們做法「正確」，因這些韓國公民「非法」留美。他日前首次表態時認為被捕者都是非法移民，ICE只是在履行職責。
韓國上周日與美國就此事完成談判，稱將包機把被拘韓國公民接回。韓聯社周日引述外交消息人士透露，韓國外長趙顯將於本周赴美，兩國政府正協調相關安排。
美拘逾300名韓國公民 韓媒：韓國外長本周赴華府處理大規模拘韓國公民後將鎖定更多企業 特朗普：企業需培訓美國工人美國移民局拘逾300名韓國公民 韓媒：與美方談判完成將包機接回美國移民局突襲韓企電池廠拘475人 逾300人為韓國公民｜有片