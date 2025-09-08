獲邀到美國投資後遭執法機構搜捕　韓媒：韓企恐陷兩難境地

美國執法機構9月4日搜捕喬治亞州一間為現代汽車（Hyundai）與LG生產電動車電池的工廠，拘捕逾300名韓國公民。儘管兩國通過外交斡旋嘗試淡化影響，被捕韓國公民也將被接回國，但《韓民族日報》分析，美韓兩國剛達成事關對美投資的貿易協議不久，兩國領導人還在白宮達成會晤，如今在美韓關係升溫之際就發生這次事件，恐令正推進對美投資的韓企陷入「兩難」。



美國與韓國在7月達成貿易協議，韓國承諾對美投資3500億美元，其中1500億投資造船業。報道分析，美方一邊以關稅施壓要求對美投資，但在生產設施動工時又大肆執法勸阻，韓企恐因此事面臨巨大不確定性。此事不僅可能打擊韓企對美投資，更可能對韓美關係帶來負面衝擊。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

涉事的這間工廠原定明年投產，但卻因執法機構搜捕事件而被迫中斷工廠的建設工作，還有可能影響建設進展與員工培訓事宜，例如LG新能源日前宣布，除客戶會面等必要行程外，全面叫停赴美商務活動；現有出差人員視工作情況須立即回國或在住宿地待命。

分析：引入外國投資與收緊移民政策之間相矛盾 或難重振美國製造業

報道指出，今次風波實際上源於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）收緊移民政策與引入外國投資之間的矛盾。

根據美國法律，外國人若想在美國合法工作需先取得專業類工作簽證H-1B，不過因特朗普政府嚴格限制以「保護本國就業」，韓企人員若想赴美就只能以短期滯留的旅遊許可電子系統（ESTA），或以出席會議、簽署合同為目的的短期商務簽證（B-1）入境處理相關事務。

報道引述韓國商界人士指，赴美商務活動受阻，「哪怕只是參加一次會議，也要辦商務簽證；問題在於簽證很難獲批」。

美媒日前報道引述移民律師指，有韓國工程師經免簽計劃來美「就工作提供簡短的建議」，合法從事商務活動。加之工廠在建設初期難以聘請到可迅速適應工作的資深工人，對專業人士的需求更甚以往。

2025年9月7日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）準備前往紐約觀看美國網球公開賽（U.S. Open）男單決賽前，在白宮外接受記者提問。（Reuters）

針對此事，特朗普在上周日也嘗試滅火，他指應從外國引入專家，培訓美國人「去做複雜的事情」，並「讓他們留下來幫忙一段時間」，但他也支持執法機構，指做法正確。

報道就分析，特朗普此番舉動迎合國內「非法滯留等外國人搶走美國人工作崗位」情緒，有鑒於此，特朗普政府收緊移民政策與重振美國製造業方針或有矛盾，恐難止步於一次性措施。