以色列突襲卡塔爾 ｜以哈本就仇深似海　美媒：3大原因仍令人震驚

以色列軍方周二（9日）對卡塔爾首都多哈（Doha）發動空襲，造成哈馬斯5人死亡，其中包括哈馬斯首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子兼辦公室經理。這一行動引發國際社會強烈反應。有美媒撰文分析，雖然自2023年10月以巴衝突以來，以色列早就明確表示，無論加沙境內或境外，都將針對每一位哈馬斯領導人；但這次空襲仍有三大令人震驚的原因。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與以色列國防部長卡茨（Israel Katz）周二發布聯合聲明稱，此次行動是對耶路撒冷（Jerusalem）恐怖襲擊的直接回應。這裏的耶路撒冷恐怖襲擊是指周一上午在耶路撒冷郊區發生的槍擊事件，事件造成6人死亡，逾20人受傷。死者當中包括一名西班牙公民。以色列警方稱槍擊案為恐怖襲擊，2名槍手已被當場擊斃。槍手是生活在約旦河西岸的巴勒斯坦人，且哈馬斯已宣布對此負責。

2025年9月8日上午，耶路撒冷郊區發生槍擊事件。（Reuters）

首先，以方立即公開宣稱對行動負全責。

上一次以色列在加沙境外襲擊哈馬斯領導人，即去年在德黑蘭擊斃了哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh），當時以色列幾乎沒有透露任何消息。當然，全世界都懷疑以色列是幕後黑手，但秘密行動的一個基本原則就是不談論這些行動。

就哈尼亞的死而言，以色列直到行動實施五個月後才宣布對其負責。 相反，這次以色列立即公開承認行動的全部責任。他們想讓全世界知道，哈馬斯領導人不僅會在任何地方成為目標，還會以「烈焰之巔（Summit of Fire）」的名義，以10架軍用飛機發射10枚空對地飛彈的明目張膽的方式遭到攻擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2025年9月8日表示，以軍地面部隊正在集結，即將攻入加沙城，警告當地居民立即離開。(Reuters)

其次是，美國與以色列曾經親自要求卡塔爾接待這些哈瑪斯領導人。

這次打擊的場所並非偏遠地區秘密恐怖基地，而是與美以雙方都有密切合作的盟國首都，此舉堪稱史無前例。以色列和哈馬斯曾多次在卡塔爾談判人質釋放事宜，儘管存在以色列可能暗殺領導人的潛在風險，但鑑於卡塔爾的調解角色，雙方存在「不會動手」的默契，然而，現在這種默契顯然蕩然無存。

最後是，這次襲擊令人質協議前景更加渺茫。

這使人質協議前景更加渺茫。確保剩餘人質安全回國的唯一途徑是通過談判達成協議。人質被深藏於地下，軍事營救難度極大。哈馬斯已公開聲明任何營救企圖都將導致人質死亡。若無法達成協議，人質將永無獲釋之日。