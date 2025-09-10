6名中國男子坐橡皮艇偷渡韓國濟州　3人被捕3人在逃

韓聯社引述韓國濟州海洋警察廳周三（10日）報道，6名中國偷渡者從江蘇省南通市出發，乘橡皮艇抵達韓國濟州島。目前3人已落網，3人在逃。



事發於周日，6名中國男子同乘一艘橡皮艇從中國江蘇省南通市出發，周一凌晨抵達濟州市翰京面龍水裏海岸偷渡入境。

周二上午7時56分左右，濟州海警接獲報案稱，濟州市西部翰京面一帶發現一艘形跡可疑的橡皮艇，他們前往現場後發現船上有12個油桶、6件救生衣、包裝上印有中文的麵包等應急食品以及釣魚竿等物品，據軍警聯合調查，這些人員無從事間諜行為之嫌。

2025年9月10日，韓國濟州海洋警察廳公布，他們又逮捕2名乘橡皮艇偷渡入境的中國公民。（電視截圖）

報道指，警方周一下午6時30分左右在西歸浦市一間旅館緊急拘留其中一人，周二下午6時10分左右在濟州市一處住宅和附近道路逮捕另外一人和為其提供幫助的一名女士。報道指，該女士為非法居留人員，是其中一名被捕偷渡者以前在濟州時認識的女友，二人透過微信取得聯繫。

還有一名偷渡者則是周三上午9時30分左右，主動前往濟州西歸浦警察署自首的。

根據其中一人的口供，包括自己在內的6名中國人為前往韓國賺錢而坐橡皮艇偷渡，他們各自向中國中介支付數百萬韓元中介費，抵達濟州後各自分開。

報道又指，有人由於有被強制驅逐的前科，無法經正常渠道來韓，故此企圖偷渡前往韓國。

濟州海警廳表示，已成立專案組專門負責此案，正在全力追蹤其餘3名中國籍嫌疑人的行蹤。