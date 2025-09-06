中國閱兵｜金正恩成大贏家　外交成果證已非「小弟」？

記者坐在天安門廣場觀看九三閱兵，深刻感受到閱兵式磅礴氣勢的震撼力。不過，在人跟手機都中暑的情況下，記憶最深刻的仍是天安門城樓上的金正恩。



沒聽懂身旁一排韓國記者在講些什麼，只見他們輪流手拿攝影器材緊盯前方城樓，唯一聽懂他們用韓語頻頻念出的名字：金正恩。

從搭乘深綠專列抵達北京的那一刻起，換下中山裝、改穿西裝打領帶的金正恩，就成了主人家之外最受矚目的主角，甚至比外賓排名首位的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）還要搶眼。 中國給予高規格接待，派了中共政治局常委蔡奇、外交部長王毅去火車站迎接，在天安門城樓上還給金正恩排名第二的站位。

根據公開資料，41歲的金正恩比中俄領導人小31歲，但智慧和權謀不輸人，懂得以朝鮮的戰略價值作為攪動對俄、對中關係的戰略槓桿。

他通過派兵援俄與俄羅斯結成「血盟」，也懂得朝鮮能利用中美博弈加劇的時機成為中國對美緩衝，而非鬧事小孩或麻煩製造者。於是乎，被美國和國際制裁的國家領導人，躍身成為地位比肩中俄領導人的要角，不僅僅是個「小弟」，這本身就是一大外交成果。

九三閱兵：國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京一直保持互動。（Reuters）

他此次赴北京的最大看點，是攜愛女金珠愛亮相國際舞台，讓外界瞧瞧金家潛在第四代接班人。

他出席閱兵式產生的最大效應，是拼湊中俄朝領導人歷史性同框畫面。 這個「政治三角」的視覺衝擊，遠超中俄哥倆好，向美國和西方陣營傳達極具震撼的信號：中俄朝肩並肩相互支撐。 西方媒體紛紛發出警訊，這個站位複刻了冷戰「聯盟」想像，1959年毛澤東、金日成與赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）就同登天安門城樓觀看閱兵式。

根據安排，中俄朝領導人刻意與其他逾20位國家元首和政府首腦保持距離，以習近平站中間的三巨頭在前排領隊浩浩蕩蕩前行。 三人邊走邊聊，時而駐足，這樣的畫面可被金正恩用在朝鮮國內宣傳個人與國家獲國際承認的素材，證明朝鮮領導人非矮人一截，朝鮮並非孤立無援。

金正恩在閱兵式當天還分別與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）等人交談，在國際多邊外交舞台表現得遊刃有餘，借「老大哥」的場子初試身手就取得外交勝利。

他在天安門城樓上與習近平互動頻繁，有媒體算出，雙方一度在鏡頭前交談15秒。 朝鮮也通過「車牌外交」喚起上世紀60年代中朝簽署《中朝友好合作互助條約》的歷史「血盟」關係，向中國表達敬意。 金正恩在中國乘坐的專車車牌為「7.27.1953」，這正是朝鮮簽署《朝鮮停戰協定》的日子，朝鮮和中國都將7月27日定為「抗美援朝勝利紀念日」。

朝鮮與俄羅斯的「血盟」關係也獲得鞏固，金正恩與普京從人民大會堂一同乘車前往北京釣魚台國賓館舉行會晤。 雙邊會談和一對一交流加起來，普金兩人談了兩個半小時之久。俄媒報導，普京感謝朝鮮軍隊所做的犧牲；金正恩則稱，視此為兄弟職責，一定盡己所能。

中朝領導人時隔六年後再舉行會談，習近平與金正恩整晚會談、茶敘、晚宴不停歇。 新華社報導，習近平在朝鮮半島問題的表述是：「中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同朝方加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平穩定」。

2025年9月3日，普京與金正恩在北京舉行會談，金正恩並登上俄方專車（KCNA via REUTERS）

部分美韓媒體留意到，這是金正恩與習近平自2018年會晤六次以來，中方首次沒有使用朝鮮半島「無核化」的表述，被視為是金正恩又一外交勝利。 他掌權以來，就堅持國際要承認朝鮮的核武國地位。 包括中俄在內的聯合國安理會，在2017年曾一致贊成對朝鮮實施制裁，反對平壤發展核武，但中俄的立場在2022年出現鬆動，兩國否決一項針對朝鮮的制裁提案。

《紐約時報》引述韓國學者稱，北京不會正式承認朝鮮為核武國，但最新表態顯示，中方不再堅持要求朝鮮無核化。 這對金正恩希望國際承認朝鮮擁有核武是既定事實的戰略而言，是一大收穫，多年的堅持有了初步成果。

金正恩即使不是中國「閱兵外交」的最大贏家，也肯定是贏家之一。 按慣例，朝鮮中央電視台會在最高領導人結束外訪回國後，播出讚頌偉大領袖的紀錄片，這次相信也不例外，而且素材滿滿，單是與中俄領導人並肩的畫面，就能大大強化偉大領袖英明形象。

九三閱兵儀式最後，現場升起8萬個氣球和8萬隻鴿子，呼應紀念活動珍愛和平的主題。

但和平的前提又是什麼？ 能擁有核武威懾，能「秀肌肉」嗎？

如果金委員會長手中沒有核武，朝鮮會不會早成另一個利比亞，他還能不能獲高規格外交禮遇？ 但小孩玩大車的金正恩，如果在核武問題上玩出成果，是否又會引發區域國家如日韓等競相提出擁核要求的效應？ 這預示着區域和平，還是動蕩？

本文獲《聯合早報》授權刊載。

