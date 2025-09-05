金正恩訪華時被捕捉手戴11萬瑞士名錶　金與正Dior包包不讓兄專美

韓國《中央日報》9月5日報道，朝鮮國務委員長金正恩及其妹妹、勞動黨副部長金與正於周三出席中國人民抗日戰爭勝利80周年活動時，被捕捉到佩戴名牌貴價手錶和手袋的細節。



周四，美國NK新聞援引俄羅斯克里姆林宮公佈的照片報導稱，金正恩當天與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會談時，佩戴了18K紅金錶殼的IWC沙夫豪森的柏濤菲諾自動腕表（官網標價1.41萬美元，約11萬港元)。報道指，IWC是金正恩長期青睞的品牌，2023年訪俄時也曾佩戴該品牌手錶。

根據俄羅斯記者Alexander Yunashev在Telegram發佈的照片，當天陪同出席活動的金與正手持一款黑色Lady Dior羊皮手袋（約7500美元，約5.85萬港元）。該手袋疑似與其2023年隨金正恩訪俄時所持款式相同。

金與正：圖為2023年9月13日，朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正在俄羅斯手持名牌手袋。（Reuters）

有分析指，雖然聯合國安理會自2006年朝鮮首次核子試驗後便禁止向朝鮮出口奢侈品，但金氏家族及其親信對奢侈品的偏愛仍在持續。例如，去年朝鮮東北部地區發生特大洪災後，金正恩仍被目睹乘坐全新的平治(Benz) SUV汽車。