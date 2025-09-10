美最高法院同意快速審理特朗普關稅案　將於11月初開庭

美國最高法院9月9日（周二）宣布，同意特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）的要求，就白宮對下級法院裁決的關稅案進行審理，同時接受華府的請求，以較正常時間更快的速度審理相關上訴。



據路透社報道，美國最高法院受理了司法部對下級法院裁決的上訴，該裁決認為特朗普引用一項旨在應對緊急情況的聯邦法律，開徵關稅的行為超越了其權限。在特朗普政府上週要求最高法院複審此案後，最高法院迅速採取行動。此案涉及未來十年數萬億美元的關稅。

美國最高法院外觀。（Reuters）

最高法院將於10月6日開始下一個九個月的工作週期，並已將此案列入快速審理程序，安排在11月的第一周進行口頭辯論。

8月29日，位於華盛頓的美國聯邦巡迴上訴法院裁定，特朗普引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅的行為逾越了法律界限。儘管特朗普政府被判敗訴，在其上訴至最高法院期間，這些關稅仍然有效。

報道指，上訴法院的裁決源自兩項訴訟。一項訴訟由五間進口商品的小型企業提出，其中包括一間紐約葡萄酒和烈酒進口商和一家賓夕法尼亞州的運動釣魚設備零售商。

另一項訴訟由美國12個州提出，包括亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、特拉華州、伊利諾伊州、緬因州、明尼蘇達州、內華達州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州和佛蒙特州，這些州大多由民主黨執政。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

最高法院亦同意審理由一間家族玩具公司Learning Resources對特朗普關稅提出的另一項訴訟。