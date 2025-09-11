美國大豆主席警告：收獲季已至　惟最大賣家中國未下任何訂單

據美國《財富》雜誌9日報道，美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）近日在接受採訪時再次發出警告稱，美國農業正面臨危機。拉格蘭表示，美國大豆迎來收穫季，但歷來是最大買家的中國卻未下達任何訂單，豆農面臨的「形勢極其嚴峻」。《財富》雜誌評論說，這引發了對美國農業部門穩定性的擔憂，可能對美國經濟產生更廣泛影響。



「眼下我們面臨的形勢極其嚴峻。九月到了，美國最南部正值收穫季，但在這批即將收穫的作物中，我們賬面上沒有任何大豆要出售給中國。」拉格蘭稱，「中國市場（銷量）大約佔美國大豆總產量的25%，這意味着正常情況下當前應有8%至9%的美國大豆已經登記出售給中國，而現在是零。這令人擔憂。」

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

報道稱，拉格蘭今年4月在接受美媒採訪時就曾提到，中國對美國農業的重要性，「美國大約50%的大豆產量用於出口，而中國採購的大豆數量超過了我們所有其他海外客戶的總和。」

8月19日，拉格蘭曾致信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國大豆種植戶正面臨「極大的」財務壓力。隨着收穫季迅速到來，美國就大豆出口與中國越晚達成協議，美國豆農受到的衝擊就越嚴重。

2025年8月1日，美國伊利諾伊州（Illinois），一名農民正將大豆從穀倉裝上貨車，準備將其運送到銷售處。（Reuters）

美國大豆協會發布的報告顯示，在2018年之前的7年，美國生產的大豆平均有28%出口到中國，占同期美國大豆出口總量60%。在2023至2024市場年度（2023年9月1日至2024年8月31日），美國向中國出口近2500萬噸大豆，遠超向第二大市場歐盟出口的490萬噸。

本文轉載自《環球網》

