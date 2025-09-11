美國大豆主席警告：收獲季已至 惟最大賣家中國未下任何訂單
撰文：外部來稿(國際)
出版：更新：
據美國《財富》雜誌9日報道，美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）近日在接受採訪時再次發出警告稱，美國農業正面臨危機。拉格蘭表示，美國大豆迎來收穫季，但歷來是最大買家的中國卻未下達任何訂單，豆農面臨的「形勢極其嚴峻」。《財富》雜誌評論說，這引發了對美國農業部門穩定性的擔憂，可能對美國經濟產生更廣泛影響。
「眼下我們面臨的形勢極其嚴峻。九月到了，美國最南部正值收穫季，但在這批即將收穫的作物中，我們賬面上沒有任何大豆要出售給中國。」拉格蘭稱，「中國市場（銷量）大約佔美國大豆總產量的25%，這意味着正常情況下當前應有8%至9%的美國大豆已經登記出售給中國，而現在是零。這令人擔憂。」
報道稱，拉格蘭今年4月在接受美媒採訪時就曾提到，中國對美國農業的重要性，「美國大約50%的大豆產量用於出口，而中國採購的大豆數量超過了我們所有其他海外客戶的總和。」
8月19日，拉格蘭曾致信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國大豆種植戶正面臨「極大的」財務壓力。隨着收穫季迅速到來，美國就大豆出口與中國越晚達成協議，美國豆農受到的衝擊就越嚴重。
美國大豆協會發布的報告顯示，在2018年之前的7年，美國生產的大豆平均有28%出口到中國，占同期美國大豆出口總量60%。在2023至2024市場年度（2023年9月1日至2024年8月31日），美國向中國出口近2500萬噸大豆，遠超向第二大市場歐盟出口的490萬噸。
本文轉載自《環球網》
美國非農下調91.1萬個新增崗位 就業數據「差出想象」美國大豆協會去信特朗普 籲終止對華貿易戰：農民處財務懸崖邊緣特朗普：希望中國可以增加採購大豆 有助減少貿易赤字巴西總統盧拉展開訪華行程 中國解除5間大豆商進口禁令