美國非農下調91.1萬個新增崗位　就業數據「差出想象」

當地時間9月9日，美國勞工部勞工統計局大幅修正就業數據，將美國在截至今年3月的12個月內新增就業崗位下調91.1萬個，修正後的數據還不到最初公布數字（179萬）的一半。



同日晚些時候，白宮回應表示，這些數據表明，拜登政府時期的經濟「比任何時候都糟糕」。

美國《華盛頓郵報》和《華爾街日報》指出，這是美國有記錄以來最大規模的一次修訂。這也表明，美國勞動力市場在過去12個月以來急劇降温，給經濟注入了更多不確定性。同時有專家提醒，美國總統特朗普（Donald Trump）此前一直重複就業數據「被操縱」的論調，現在更有理由採取「更激進的動作」。

根據美國勞工統計局的初步基準修正數據，截至2025年3月的過去12個月，美國經濟新增就業機會比最初報告的少了91.1萬個，是自2000年以來最大的下調幅度。（trading economics）

根據美國勞工統計局最新公布的初步基準修訂數據，截至3月的過去一年間，美國非農就業人數下修91.1萬，相當於每月平均少增加近7.6萬。這是自2000年有記錄以來的最大下修。

美國勞工統計局報告稱，休閒和酒店業、零售業、製造業以及訊息行業受到較大影響。

《華爾街日報》提到，這僅是初步修正數據，正式修訂數據將在獲得各地完整數據後於明年2月公布，一些經濟學家認為情況可能不會那麼嚴重。不過，該報告表明美國勞動力市場增長在拜登政府後期開始失去動力，可能加劇對就業市場的擔憂。

「這些修正並沒有真正改變我對勞動力市場的看法，我的看法已經相當悲觀了，」研究就業趨勢的美國非營利組織Burning Glass Institute經濟研究主任蓋伊·伯傑表示，「我們知道這段時間勞動力市場正在降温。很多其他指標也下降了。而在此過程中，新增就業崗位也減少了。」

8月7日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室舉着來自美國勞工統計局 (CES) 的一塊板子，題為「BLS 高估拜登就業崗位近150 萬」。(Reuters)

荷蘭國際集團首席國際經濟學家詹姆斯·奈特利則稱：「這些修正表明，就業動力比最初想象得更弱。」

報道提及，該報告出台之際，特朗普政府正在抨擊美國勞工統計局的數據準確性。

9日，白宮回應指出，這些大幅修正表明，勞工統計局一直難以準確衡量經濟狀況，特朗普此前的批評以及解僱該局局長埃裏卡·麥肯塔弗的做法是正確的。上個月，特朗普已經提名美國保守派智庫傳統基金會首席經濟學家安東尼（E.J. Antoni）作為接班人。

白宮新聞秘書萊維特在一份聲明稱：「這正是我們需要新的領導層來代表美國勞工統計局的原因，以令美國金融市場、企業、政策制定者和家庭重拾對該機構的信任和信心。」

同時，白宮利用數據修訂攻擊拜登政府。萊維特表示：「這非常清楚地表明，拜登政府的經濟比以往任何時候都糟糕得多，特朗普總統繼承了比我們想象中更弱的經濟。」

白宮聲明還稱，美國勞動力市場疲軟，美聯儲主席鮑威爾「已經沒有任何藉口，現在必須降息」。

美國企業研究所經濟學家邁克爾·斯特蘭擔憂地表示，他認為這個新聞「不幸地會加劇有關勞工統計局內部存在問題的論調」。他說：「我們可能會看到總統做出更為激進的回應。」

8月1日，美國勞工統計局發布報告稱，美國7月新增就業崗位7.3萬個，遠低於市場預期。同時，報告大幅下調了5月和6月的就業數據，5月新增就業從原先的14.4萬下修至1.9萬，6月從14.7萬下修至1.4萬，兩月合計下修了25.8萬個崗位。

2025年8月1日，美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普同日宣布立即開除勞工統計局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）（左），指其是由前總統拜登任命，過去多次統計錯誤。（美國勞工統計局/Reuters）

特朗普對最新就業數據非常不滿，稱「就業數據是被人為操縱的，目的是讓共和黨和我看起來很糟糕」。他還指責勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）在2024年美國大選前「人為誇大」就業數據，試圖「提高民主黨總統候選人哈里斯獲勝的機會」。隨即，特朗普宣佈解僱麥肯塔弗。

當地時間11日，特朗普提名安東尼為勞工統計局局長，其任職資格尚待參議院批准。

據介紹，安東尼長期任職於保守派智庫，在被提名為勞工統計局局長前，擔任保守派傳統基金會（Heritage Foundation）首席經濟學家，曾參與政策藍圖「2025計劃」。任職期間，安東尼主要關注稅收和社會保障等財政問題，而非勞工統計局所關注的宏觀經濟議題。