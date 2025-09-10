卡塔爾為美國「最親密中東盟友」　也難逃以色列襲擊？

明天和意外，你永遠不知道，究竟哪一個先來。在卡塔爾首都多哈開會的哈馬斯高層，肯定萬萬沒想到，9月9日，15架以色列戰機遠程奔襲，對他們所在的建築發射了10枚導彈，他們幾乎被「一鑊熟」。在他們頭腦中，卡塔爾一直是安全的；而且，他們當時正在討論的，是與以色列停火的條件。以色列直接送來了導彈快遞，這次行動代號「烈焰之巔」，籌劃了數月時間。



卡塔爾公布的訊息，5名哈馬斯人員死亡，一名卡塔爾安全官員罹難。毫無疑問，這是中東一個轉折性的重大事件，更讓人倒吸一口涼氣。畢竟，卡塔爾不是黎巴嫩、不是敘利亞，也不是伊朗，卡塔爾一直與以色列保持着密切關係，一直在以色列和哈馬斯之間，來回奔走，扮演着關鍵斡旋者的角色。而且，卡塔爾還被認為是美國在中東最親密的盟友，卡塔爾的烏代德空軍基地是美國在中東最大的軍事基地。

事實上，哈馬斯海外高層的總部，幾十年來就一直設在卡塔爾，卡塔爾應該與以色列有默契，以色列不會對卡塔爾下手。但現在，所有的默契被打破了，所有的紅線變成了虛線。國際政治的殘酷再一次提醒我們：在強權面前，規則和默契，總是薄如蟬翼。

卡塔爾的憤怒，可想而知。卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德痛罵，以色列的襲擊，超越了所有國際法，也超越了所有道德標準，這完全是一種「背信棄義」，是一種「國家恐怖主義」。我看到，從聯合國秘書長，到法國、加拿大等西方國家，再到中東國家，一片的譴責聲。

畢竟，卡塔爾是一個主權國家，如果看不慣就轟炸，那國際法在哪裏？打一個比方，在今天的美國首都華盛頓，在法國首都巴黎，在英國首都倫敦，都生活着不少其他國家的反對派；如果看不慣就襲擊，其他國家也對華盛頓、巴黎、倫敦發動攻擊，美國、法國、英國會怎樣反應？那真是無法無天，全世界亂套了。

公理如果總屈服於武力，世界將重回叢林時代。更讓卡塔爾無法接受的是，卡塔爾還在為加沙停火奔走，還在施壓哈馬斯釋放以色列人質，哪知道以色列的導彈，竟然打到了自己的首都來。這還有沒有天理？

圖為2024年8月2日，卡塔爾首都多哈，哈馬斯官員哈亞（Khalil Al-Hayya，中）坐在被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的靈堂前。（Reuters）

這中間，不得不提美國的角色。按照以色列官員的披露，美國總統特朗普，事先批准了這次行動。以色列的行動，需要美國的批准？百分百需要的。

畢竟，在卡塔爾，美國擁有中東最大的軍事基地，以軍戰機發動空襲，美軍不可能不知道，萬一美軍發動反擊怎麼辦？

從這個角度看，第一，美國肯定知道以色列要發動襲擊；第二，美國必定同意了這次襲擊；第三，考慮到以色列遠程奔襲，需要空中加油，甚至不排除美國還配合了這次襲擊。但對卡塔爾怎麼交代？美國有的是辦法。

2025年9月9日，卡塔爾多哈，圖為以色列聲稱對哈馬斯領導層發動襲擊後，多哈發生多宗爆炸事件，圖中一棟建築因爆炸受損。（Reuters）

事件發生後，我看到，白宮女發言人萊維特立刻表態：

1，單方面轟炸卡塔爾這個主權國家及美國的親密盟友，這無助於以色列或美國實現其目標；

2，在得知以色列要轟炸前夕，美國中東特使立刻通知了卡塔爾方面；

3，消滅哈馬斯，是一個值得追求的目標，特朗普希望戰爭結束。什麼意思？假惺惺地批評一下以色列，你這樣做不好；但轉而又肯定以色列，你是在結束戰爭；還特意強調，我們事前告訴了卡塔爾。

那這就是一場苦肉計？我看到，卡塔爾憤怒駁斥，這完全是一派胡言，卡塔爾直到爆炸發生，才知道以色列發動了攻擊。這也難不倒美國人。美國又改口了。事實上，這麼重大的國際性事情，特朗普怎麼可能不發推呢？很快，特朗普發了一條長長的推文，核心內容是：

特朗普辯稱，得悉以色列準備突襲多哈哈馬斯總部後已立即指示中東外交特使威特科夫（Steve Witkoff）向卡塔爾通報，惜為時已晚，無法阻止襲擊。（Truth Social）

1，我今天早上，才接到美國軍方通報，以色列正在襲擊哈馬斯，不幸的是，襲擊發生在卡塔爾首都。

2，這是內塔尼亞胡總理的決定，不是我的決定。

3，我立刻指示美國特使向卡塔爾通報，但不幸的是，他已經太晚了，無法阻止襲擊。特朗普還說，他對襲擊地點感到難過，仍舊視卡塔爾是美國堅定的盟友，他保證這樣的事情不會再次發生，他指示魯比奧與卡塔爾敲定國防合作協議。什麼意思？不得不承認，特朗普的說話藝術。他完美地迴避了是他批准了這次攻擊，還表達了對卡塔爾的同情。他承認告訴卡塔爾晚了，但強調這是以色列的乾的，與他無關。

他還不忘抓緊做生意，向遭遇了背後一刀的卡塔爾，賣一大批美國軍火。這大概就是所謂的「刀口舔血，生意照做」。按照一些中東網友的推測，這實際就是以色列和美國的合謀，美國誘導哈馬斯高層開會，商討美國提出的停火方案，然後以色列出動導彈，將他們一網打盡。

2025年6月24日，圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左一），美國總統特朗普（Donald Trump，左二），卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Than，右二），伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，右一）。（Reuters）

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。第一，所有的紅線都已被踐踏。中東，說實話，已經不存在嚴格的紅線了。

以色列對真主黨，說打就打。以色列對敘利亞，想打就打。以色列對伊朗，照打不誤。現在，又輪到扮演和事佬角色的卡塔爾。以色列照樣長途奔襲，照樣導彈攻擊。我們中國人說，兩國相爭，不斬來使。

在卡塔爾的哈馬斯高層，實際上就是哈馬斯的談判代表團。可憐，他們做夢也想不到，他們還在認真研究停火條件，卻被以色列一鍋端了。順帶還有和事佬卡塔爾的相關官員。反正，只要以色列認為合適，或者只要以色列認定是恐怖分子，以色列就天涯海角追殺，美國則是各種綠燈……強權邏輯之下，沒有誰真正安全——今天的獵手，或許就是成為明天的獵物。

2024年8月2日，大批民眾在卡塔爾首都多哈的一座清真寺內，出席哈馬斯已故領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）的葬禮。（Reuters）

第二，可憐的卡塔爾。在中東，卡塔爾是一個神奇的存在。國很小，但極富。發達起來的卡塔爾，一直與以色列保持密切關係，更成為美國在中東最倚重的盟友之一。卡塔爾覺得自己這樣也很安全，畢竟，在首都多哈，還有美國在中東最大的烏代德軍事基地。

但哪知道，對於以色列的襲擊，特朗普開了綠燈；事實上，以軍襲擊過程中，美軍一直聽之任之。更讓卡塔爾憤懣的是，為了討好特朗普，不久前還贈送了一架4億美元的豪華747飛機，讓特朗普用作空軍一號。有這樣的盟友嗎？

第三，地獄之門已經打開。特朗普事後向卡塔爾保證，以後肯定不會再發生這樣的襲擊。但關鍵是，特朗普的保證管用嗎？卡塔爾是重要的和平斡旋者，在這種情況下，還有心思斡旋加沙停火嗎？或許，內塔尼亞胡根本就不希望停火，對卡塔爾早就不耐煩了。

2025年4月30日，卡塔爾多哈，特朗普集團執行副總裁、美國總統特朗普（Donald Trump）的兒子埃里克（Eric Trump，圖中最高者）與卡塔爾市政部長阿提亞（Diar Abdullah Al Attiya）一起觀看特朗普國際高爾夫俱樂部和別墅項目的3D模型。（Reuters）

還有，按照特朗普的說法，消滅了哈馬斯高層，這個不幸的事件，能成為和平的轉機。真的是轉機嗎？還是更多戰火的外溢，更多殺戮的開始，更多死亡的陰影。和平若要靠背叛與偷襲鋪路，那麼這條路終將通往更深的黑暗。

不得不說，現在的以色列，在中東打遍天下無敵手，保持着超級強勢，說打誰就打誰，但環顧歷史，有哪一個國家能永遠保持強勢？畢竟，猶太人面臨的是阿拉伯人的汪洋大海，萬一力量哪一天逆轉了呢？也不得不為以色列倒吸一口涼氣。

命運的弔詭就在於：它從不永遠偏愛某一方。當然，對特朗普來說，這都不是壞事，卡塔爾你還敢造反了不成，另外，美國軍火又迎來一個絕好的推銷機會。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，文章原題為「中東發生轉折性事件 讓人倒吸一口涼氣」

