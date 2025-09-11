法國新總理上台17萬人上街　示威者堵路焚燒雜物473人被捕｜有片

法媒9月10日報道，總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）剛上任就面臨嚴峻考驗。示威者在巴黎和多個主要城市封鎖道路及縱火，警方施放催淚彈嘗試驅散。報道指抗議者對政府現狀存有不滿，期望透過上街向總統馬克龍（Emmanuel Macron）施加壓力。內政部稱，全國共17.5萬人參與抗議活動，強硬派法國總工會（CGT）則指參與人數為25萬人。截至下午5時，警方統計逮捕人數為473人，其中巴黎逮捕203人。



據《世界報》報道，儘管未能實現其宣稱的「封鎖一切」（法語：Bloquons Tout，英語：let's block everything）的初衷，這場始於夏季，經網絡動員的抗議運動仍造成多處騷亂。

即使法國警方在全國部署8萬名警察應對，清除路障並迅速逮捕部份示威者，仍未能阻止抗議活動擴散。

據營運商報告，大多數高鐵按時運行，巴黎地鐵亦正常運作，但許多學校被封鎖，示威者佔領了全國多地的道路和火車站。

即將離任的內政部長Bruno Retailleau 表示，西部城市雷恩（Rennes）一輛巴士被縱火，西南部一條輸電線受損導致火車停駛。他聲稱，示威者試圖製造「叛亂氣氛」。

據報道，10日（周三）早上出行高峰時期，示威者多次試圖封鎖巴黎的環城公路。他們設置路障，向警察投擲物品，嘗試堵塞交通，並採取其他抗議行動。

報道指，該運動在沒有明確領導的情況下迅速發展，其訴求廣泛，其中許多是針對前總理貝魯（François Bayrou）提出的具爭議性的緊縮預算，同時也對社會不平等現象表達不滿。