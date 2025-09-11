韓國外長訪美晤魯比奧　爭取被拘公民迅速回國及免戴手銬

韓國外交部長趙顯訪問美國，處理逾300名韓國公民遭美國移民管理部門拘留問題。他9月10日與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面，要求美國政府特別關注和支持，以便被拘留的韓國人能夠迅速離開美國，且無需戴手銬等身體限制，因為他們並非罪犯。



2025年9月9日，韓國首爾美國大使館前，活動人士手持寫有「沒有人是非法的！」的標語，在新聞發布會上高呼口號，抗議上週在美國佐治亞州現代汽車與LG新能源公司合作的汽車電池項目現場發動的大規模移民突擊檢查。（Reuters）

韓國外交部表示，趙顯提議兩國討論設立一個新的簽證類別，以防止未來出現類似問題。他還要求，被拘留的工人如果想再次進入美國，不要受到任何不公平的待遇。趙顯向魯比奧表示，韓國工人赴美提供技術和專業知識，為特朗普政府振興美國製造業作出貢獻，在韓民眾對工人被逮捕感到「震驚和難過」。

韓方指出，魯比奧稱總統特朗普（Donald Trump）已指示他就事件立即磋商並採取行動，以確保「盡可能滿足」韓國的願望。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

路透社報道，美國國務院有關兩人會面的公告中，並未提及移民問題，但引述魯比奧的話說，美國歡迎韓國投資，兩國還討論了促進公平互惠的貿易夥伴關係。

在同日稍早時間，韓聯社引述韓國外交部9月10日表示，由於美方原因，被美國移民管理部門拘押的300多名韓國公民，無法按照原計劃於當地時間10日啟程回國。

美國聯邦官員上週稱，移民執法人員在佐治亞州針對現代汽車集團和LG新能源公司合作經營的一家電池工廠及相關承包商的突擊執法行動中，抓捕475名沒有合法逼留身份的人。據韓國外交部門核實，LG新能源以及合作企業員工等300多名韓國公民被美方拘留。