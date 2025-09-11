特朗普傳怒斥內塔尼亞胡襲擊卡塔爾　以大使：下次必殺哈馬斯領袖

以色列9月9日空襲位於卡塔爾多哈（Doha）的哈馬斯（Hamas）武裝分子總部，企圖刺殺哈馬斯高層成員、造成5名成員死亡。華盛頓郵報引述美國高官報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通了一次激烈的電話，據稱前者非常生氣，批評以色列沒有事先通知美國襲擊計劃，目標還是美國盟友、正在斡旋結束加沙戰爭的卡塔爾。特朗普稱，在多哈襲擊哈馬斯領導人的決定並不明智。



在通話中，內塔尼亞胡回應稱，他當時有一個發動襲擊的短暫窗口期，並抓住了這個機會。

官員透露，兩人第二通電話氣氛友好，特朗普問對方襲擊是否成功，而內塔尼亞胡回答說他「不知道」。幾個小時後，哈馬斯聲稱以色列的襲擊目標倖存。

一位高官表示，作為以色列的堅定支持者，特朗普對內塔尼亞胡愈發感到沮喪，因為他在沒有徵求美方意見的情況下，不斷採取激進行動，令特朗普陷入被動。而這與特朗普自身的中東目標相矛盾。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

官員們還表示，特朗普也強調支持內塔尼亞胡擊敗哈馬斯的軍事行動，包括對加沙城（Gaza City）發起的新一輪攻擊。

周二的空襲中有5名哈馬斯人員死亡，包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子，以及1名卡塔爾官員。

路透社引述以色列駐美國大使萊特 (Yechiel Leiter) 周三在美國國會大廈表示，如果哈馬斯領導人們在襲擊中倖存，那麼下次以色列將會擊殺他們：「我們已向恐怖分子發出警告，無論他們身在何處……我們都將追捕他們，並消滅那些想要摧毀我們的人。」