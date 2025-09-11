Charlie Kirk遇刺｜揭示美國政治深刻分歧　專家：恐陷惡性循環

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政壇盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他谷大學（University of Utah Valley）演講時遭到槍殺身亡。路透社報道分析，本次事件凸顯了美國政界嚴重的政治分歧，並標誌着日益激增的政治暴力進入一個分水嶺，專家警告這恐令美國進入一個惡性循環。



縱然槍手的身份和動機迄今不明，但其訴諸暴力的行為引起美國學者的警惕，因為今年已經發生上百宗政治暴力事件。

左右翼之間的巨大分歧

美國眾議院周三本打算為柯克進行默哀，現場卻爆發混亂爭論。據悉，有民主黨人質疑其他涉及不太知名人士的謀殺案並未獲得同等的關注，引發罵戰和秩序失控。

2025年9月10日，美國猶他州，總統特朗普（Donald Trump）盟友及右翼評論員查理柯克 (Charlie Kirk) 在猶他谷大學（University of Utah Valley）​​出席演講活動。（Reuters）

路透社指，柯克的死讓保守派陣營感到憤怒，並歸咎於自由派。右翼名人紛紛稱刺殺是左翼對保守主義的更廣泛攻擊的一部分。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在社交平台X上表示：「美國失去了一位最偉大的捍衛者，我們所有人現在都必須致力於擊敗將柯克從這世界奪走的邪惡勢力。」

特朗普前盟友、富豪馬斯克（Elon Musk）也發文：「左派是謀殺的黨派。」

民主黨則大多語氣收斂，普遍譴責政治暴力，並呼籲加強槍支管理法。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，2023年美國有46,728人死於槍枝暴力，為有紀錄以來第三高的數字。

2024年7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州競選期間遇到槍手刺殺，最終僅面部受傷。（Reuters）

美國國會2年前通過了30年來第一項全面槍支管制法案，這項兩黨法案雖然彌補了法律漏洞，加強了背景調查，但對遏制槍擊事件卻收效甚微。

政治暴力日益激增

美國馬里蘭大學（University of Maryland）自1970年起一直在恐怖主義數據庫中追蹤政治暴力事件。其研究員詹森（Mike Jensen）表示，今年上半年，美國發生了約150宗政治攻擊事件，幾乎按年增長了一倍。

詹森警告：「我們現在處境非常危險，如果不加以控制，很容易升級為更廣泛的民眾騷亂，這絕對可能成為其他騷亂導火索。」

路透社去年報道，2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件，到2024年總統大選期間，全美發生了至少300起政治暴力事件，這是自70年代以來，美國此類暴力事件最嚴重、持續時間最長的一次激增。

自今年1月以來，美國政治暴力已造成至少21人死亡。

2025年6月6日，美國加州，圖為聯邦執法人員在洛杉磯市中心拘捕示威者。（Reuters）

專家警告恐陷入惡性循環

自重返總統寶座以來，特朗普已減少打擊國內極端主義的力度，將資源轉向移民執法，並將南部邊境列為最大的安全威脅。

特朗普本人去年曾遇兩次企圖刺殺，包括7月13日大選拉票期間中槍受傷，以及9月15日一男子帶槍靠近特朗普的高爾夫球場。

詹森對美國未來表示悲觀：「特朗普政府執政8個月來，已對這個國家做出了深刻的改變，有人愛它，有人恨它。恨它的人開始有所行動。愛它的人會用行動來對抗恨它的人，這會形成一個惡性循環，最終可能導致我們陷入非常糟糕的境地。」