Charlie Kirk遇刺｜被翻曾說「捍槍權死也值得」　網民：一語成讖

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）進行演講時遭到槍殺死亡。事後，無論是自由派或保守派民眾都對此表示哀悼，但前者進一步強調事件顯示了槍械管制的重要性，更有網民翻出柯克2023年曾在一場活動上表示，為了捍衛擁槍權及其所保護的權利，即使每年都有人在槍擊案中被殺也值得。如今，成為槍擊案中的亡魂，網民驚嘆：「真的一語成讖」。



紐約時報周三報道，儘管自由派及保守派在社交媒體上起初皆一致譴責柯克遇刺一事，但雙方很快進入了有關槍權及槍械管制的討論，再次形成對立分歧的情況。

在這一對立局面下，有網民翻出柯克2年前曾在「美國轉捩點」（TPUSA）組織的一場活動上就槍權發表了頗具爭議的言論。

2025年9月10日，美國猶他州， 為美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）遇刺後，人們聚集在猶他州議會大廈守夜祈禱。（Reuters）

柯克當時先是將槍擊案類比為汽車交通意外，稱美國每年有大量人死於交通意外，但由於汽車帶來的交通方便，人們不會或不應要求禁止駕駛汽車。因此，要求美國將槍擊案減至零，根本是不切實際。

柯克其後強調：「為了我們能夠擁有第二修正案（擁槍權）來保護我們其他上帝賦予的權利，每年不幸地付出一些槍殺案的代價也值得。」

對此，自由派藉此強調欠缺槍械管制帶來的禍害，及指出柯克生前對槍權的熱烈支持；保守派則譴責類似言論，反指是激進極端分子散播仇恨、暴力，而槍擊事件正是相關人士對言論自由的攻擊。