歐盟公布1500億歐元防務貸款初步分配　波蘭佔437億最多

歐盟委員會9月9日宣布「歐洲安全行動」（Security Action For Europe，SAFE)）的初步分配方案，為成員國的國防項目提供低利率貸款。該項目共提供總額1500億歐元，已初步由19個成員國全部分配，其中波蘭獲得最大份額。資金將以長期低息貸款方式提供，幫助歐盟成員國採購急需的防務裝備，推動歐盟防務產業發展，並支持烏克蘭國防工業建設。



2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

共19個成員國申請 羅馬尼亞獲167億歐元居次

歐盟委員會稱，此前有19個歐盟成員國表達參與意向，申請額度超出了既有預算。其中，波蘭初步獲分配的額度最高，約437億歐元；其後按次序為羅馬尼亞的167億歐元、匈牙利和法國各獲162億歐元、意大利149億歐元、比利時83億歐元，立陶宛64億歐元，葡萄牙的58億歐元、拉脫維亞57億歐元等。

歐盟委員會表示，有8個成員國沒有申請貸款，因為這些國家本身可獲相當於「歐洲安全行動」，甚至更優惠的利率獲得貸款。

圖為波蘭國旗的資料圖片。 （Getty Images）

首批資金有望2026年初發放

根據安排，「歐洲安全行動」的貸國需在今年11月底前提交投資計劃，說明將如何使用可能獲得的資金。歐盟委員會將對相關計劃進行評估，首批資金有望在2026年初發放。該計劃提供10年的貸款償還寬限期和低利率，並允許與挪威、英國或土耳其等非歐盟國家，就歐盟感興趣的國防裝備達成協議。

歐盟是於今年3月提出了由歐盟財政預算支持的「歐洲安全行動」，屬歐盟《2030年準備就緒》（Readiness 2030）白皮書的首要支柱。《2030年準備就緒》白皮書擬動用8,000億歐元打造「一個安全而有韌性的歐洲」。