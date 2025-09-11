卡塔爾首相：內塔尼亞胡試圖破壞實現和平的機會

卡塔爾首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）指出，以色列在卡塔爾首都多哈襲擊哈馬斯領導層，顯示以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「試圖破壞實現穩定與和平的任何機會」。



穆罕默德星期三（9月10日）接受美國有線電視新聞網採訪時重申，以色列此舉是「國家恐怖主義」。他指責此舉危及扣押在加沙地帶人員的生命安全，「內塔尼亞胡昨天的所作所為扼殺了這些人的任何希望」。他說，內塔尼亞胡違反國際法，必須被繩之以法。

2025年7月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的宗教會議上發表演說。（Reuters）

新華社引述他說，在過去幾周圍繞加沙地帶停火談判的相關進程中，內塔尼亞胡「只是在浪費我們的時間」。卡塔爾方面將「重新評估」今後繼續參與停火談判的相關事項。

穆罕默德還說，他與哈馬斯領導層的會面「眾所周知」，這是卡塔爾在巴以衝突中承擔斡旋角色的一部分。「以色列和美國方面都十分清楚。這不是我們要隱瞞的事情。沒有任何理由將此視為庇護恐怖主義。」

以色列總理府10日發表聲明說，內塔尼亞胡當晚發表講話稱，以色列9日在卡塔爾追擊2023年10月7日對以色列發動襲擊的「主謀」。他指認卡塔爾為巴勒斯坦武裝人員提供庇護，為哈馬斯高層提供資助。

2024年10月5日，卡塔爾首都多哈，哈馬斯前領導人梅沙爾（Khaled Meshaal ）接受路透社訪問時發表講話。（Reuters）

聲明稱，內塔尼亞胡向卡塔爾及所有「窩藏恐怖分子」的國家喊話說，「要麼驅逐他們，要麼將他們繩之以法」；如果這些國家不這樣做，以色列便會這麼做。

以色列戰機9日對身處多哈的哈馬斯領導層成員發動「精準打擊」。哈馬斯說，以方暗殺圖謀「未能得逞」。這是新一輪巴以衝突爆發近兩年來，以色列首次將打擊範圍延伸至美國在中東地區的盟友。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

