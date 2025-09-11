遭以色列突襲　「地區調解員」卡塔爾為何接納哈馬斯？

以色列星期二（9月9日）打擊在卡塔爾多哈開會的哈馬斯政治領導人，加沙停火談判再添變數，長期充當中東衝突調解員的卡塔爾也因此受到關注。



哈馬斯何時在卡塔爾設立政治辦公室？

哈馬斯於2012年首次在卡塔爾設立政治辦公室。多哈表明，接納哈馬斯的決定，是應美國請求而做出。

卡塔爾駐美國大使阿勒薩尼2023年在《華爾街日報》撰文說，華盛頓希望在卡塔爾設立的哈馬斯政治辦公室，能成為美國與哈馬斯之間的溝通渠道。

2023年10月以哈衝突爆發以來，卡塔爾一直在與美國和埃及共同斡旋加沙停火談判。卡塔爾是美國的安全夥伴，也是美國在中東最大空軍基地烏代德基地的所在地。

卡塔爾為何接納哈馬斯？

長期以來，卡塔爾被視為中東地區和國際上最重要的調解者之一，它因此成為具有影響力的地區事務參與者。

此外，多哈也是巴勒斯坦事業的主要捍衛者，卡塔爾多年來持續向受以色列封鎖的加沙地帶提供經濟援助。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。（Reuters）

阿勒薩尼在《華爾街日報》發表的評論文章中指出，為哈馬斯在卡塔爾設立的辦事處常用於調解工作，幫助緩和以色列和巴勒斯坦領土上的衝突。他強調，設立辦事處不能等同於認可哈馬斯，而是建立一條「重要的間接溝通渠道」。

許多阿拉伯政治人物也都遷往卡塔爾，尤其在「阿拉伯之春」之後。塔利班也在與美國和前阿富汗政府作戰期間，於2013年在卡塔爾設立政治辦公室，此舉同樣是應美國要求，旨在為和平談判提供場所。

哪些哈馬斯政治領導人曾常駐卡塔爾？

哈馬斯多名政要曾經或現駐卡塔爾，例如哈馬斯政治局元老、前局長馬沙爾（Khaled Mashal），他2012年從敘利亞移居到卡塔爾，常駐至今。

在馬沙爾之後擔任哈馬斯政治領導人的哈尼亞（Ismail Haniyeh），於2017年離開加沙，成為哈馬斯政治領導人，同年駐紮在多哈。哈尼亞也曾任巴勒斯坦總理。他去年7月在伊朗首都德黑蘭死於以色列暗殺。

其他駐紮在卡塔爾的領導人，還包括哈馬斯領導委員會成員哈亞（Khalil al-Hayya）和馬爾祖克（Mussa Abu Marzuk）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

