咬斷性侵犯舌頭卻判刑比他更重 韓國婦逾60年終獲平反
撰文：官祿倡
現年79歲的韓國婆婆崔末子（Choi Mal-ja）在61年前遭惡徒企圖強姦，她當時奮力反抗咬斷疑犯部份舌頭逃脫，但卻因此遭判刑。崔末子近年奔走要求重審，案件幾經周折終在9月10日由釜山地方法院做出裁決。列席證人席而非被告席的崔末子聽取法院作出的無罪裁決，步出法院後揮拳高喊：「崔末子無罪」。
綜合外媒報道，崔末子一案是韓國關於性暴力最具爭議的裁決之一，外界關注她反抗惡徒行為是否涉及防衛過當。
釜山地方法院認為，崔末子當時的反抗行為旨在保護自己免受惡徒襲擊，裁定她咬斷疑犯部份舌頭是「為防止性自決權遭受不當侵害而採取的自衛行為」。
英國廣播公司（BBC）引述崔末子律師指，早先的定罪是「由於性別歧視和社會觀念而導致的誤判」，崔末子計劃之後向政府提起訴訟，尋求賠償。
事發於1964年5月6日晚，當時崔末子還是一名18歲的年輕女性，她在慶尚南道金海市遭男子強吻並按倒在地，感到受性侵威脅的崔末子咬斷對方舌頭後才得以逃脫。
警方當時認定崔末子以自衛解釋咬舌舉動符合情理，判施暴者6個月監禁。釜山檢方其後對此表示異議，惡徒反告她人身傷害。崔末子在1965年涉人身傷害遭判囚10個月、緩刑2年。當時的判決書中寫道：「讓男性產生『接吻衝動』，需要承擔『道德責任』。」
崔末子在2018年受興起的用於譴責性侵犯與性騷擾行為的Metoo運動啟發，進而蒐集證據要求重審。最高法院去年12月批准崔末子請求，並在今年2月發回地方重審，釜山地方法院今年7月開庭審理。檢方在重審首次開庭時向崔末子致歉，還罕見請求法院撤銷原有判決。
