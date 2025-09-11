馬斯克：自5月卸任DOGE後未再踏足華盛頓　政府債務高已不可救藥

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月4日在白宮舉行私人晚宴，與各大科技公司行政總裁（CEO）共進晚餐，惟富商馬斯克（Elon Musk）缺席。據《Business Insider》報道，馬斯克近期在於洛杉磯舉行的科技商業峰會「All-in Summit」上接受採訪透露，自5月卸任政府效率部（DOGE）的職務後，就再沒去過華盛頓特區，並稱政府「基本無可救藥」，指其債務過高。



馬斯克在峰會的影片採訪中說，「自從5月以來，我就沒去過華盛頓特區。那真是一次艱難的支線任務。」

當被問及他從管理DOGE中學到的經驗教訓，馬斯克表示「政府基本上無可救藥。」

他補充稱：「如果你看看我們的國家債務，已經高得離譜，光是利息支付就超過國防部的預算。 所以，如果AI和機械人無法解決我們的債務問題，那我們就完了。」

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

在特朗普2024年競選期間，馬斯克曾是其堅定的支持者。特朗普當選後，馬斯克以特別政府員工的身份加入政府，領導DOGE計劃。然而，今年6月馬斯克卸任後，兩人關係公開破裂，此前兩人還分別在X平台和Truth Social上爆發激烈爭吵。