Tesla馬斯克將失全球首富地位？他身家一口氣暴增700億美元快超越

軟體服務供應商甲骨文（Oracle）的共同創辦人艾利森（Larry Ellison）的身家一口氣暴增700億美元（約5451億港元），正逼近Tesla特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk），有望奪下全球首富的頭銜。



甲骨文周二盤後公布優於市場預期的上季財報，並預告未來還有更多成長動能，這使得艾利森的身家，根據彭博億萬富豪指數，飆到了3640億美元（約2.8萬億港元），距離馬斯克的3840億美元（約3萬億港元）不遠。如果甲骨文股價盤後漲勢能延續至周三開盤，艾利森的財富將創下該指數史上最大單日增長紀錄。

甲骨文董事長艾利森。（GettyImages）

馬斯克是在2021年首度成為全球首富，後來一度被亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）超越，去年他重登王座，至今已持續蟬聯逾300天。

現年81歲的艾利森目前擔任甲骨文董事長及技術長，絕大部分淨資產都與這家公司綁在一起。

截至周二收盤，甲骨文股價今年累漲45%，盤後因為公布訂單量大增，並對雲端基礎設施業務給出積極展望而暴漲27%，創下自1999年以來單日最大漲幅。

相較下，馬斯克的特斯拉股價今年來大跌14%。

艾利森身家有望超越馬斯克。（GettyImages）

