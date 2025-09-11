印度部長：與美國關稅談判進展順利　料11月前達首階段協議

早前不滿印度購買俄羅斯石油而威脅大幅提高關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期緩解與印度緊張關係，透露有信心與印度達成協議，還指正繼續與印度談判。印度工商部長高耶爾（Piyush Goyal）9月11日就表示，與美國就關稅展開的談判進展順利，有信心和美國政府在今年11月前達成首階段貿易協議。



這張拍攝於2025年8月27日的設計圖片中，可以看到印度國旗、美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型以及「50%關稅」的字眼。（Reuters）

《印度時報》（Times of India）報道，高耶爾在記者會上指出，印度與美國雙方自今年3月來一直就首階段協議磋商，並取得積極進展，他強調雙方對此感滿意，預料印美首階段貿易協議的內容會在11月前正式確定。

由於印度持續進口俄羅斯石油，目前被美國徵收高達50%關稅。不過特朗普周二就在社交平台發文，稱期待未來數周與印度總理莫迪（Narenda Modi）通話，看好美印貿易談判。