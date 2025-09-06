美國商務部長：印度2個月內會道歉　並試圖與特朗普達協議

印度近期因關稅問題與美國關係緊張。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）9月5日表示，他認為印度1至2個月就會回到談判桌上，並向美國道歉。他又抨擊印度購買俄油行為，認為印方決定完全錯誤且荒謬，還稱美國是世界的消費者，而「顧客永遠是對的」。



綜合印媒報道，盧特尼克在接受彭博社（Bloomberg）採訪時說，「我認為，一兩個月後，印度就會坐到談判桌前，他們會表示歉意，並試圖與特朗普（Donald Trump）達成協議。」

他還稱印度需要決定自己想站在哪一邊。 「停止買俄羅斯石油，停止成為金磚國家的一員。他們（印度）就像俄羅斯和中國之間的元音字母（vowel）。如果你想當那樣的人，那就去當吧。但要麼支持美元、支持美國、支持你最大的客戶——美國消費者，否則我猜你就得支付50%的關稅。我們來看看這種情況能持續多久。」

2025年6月5日，美國華盛頓特區，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在眾議院撥款委員會聽證會上作證。（Reuters）

盧特尼克稱，「人們必須記住，我們（美國）30萬億美元的經濟體才是世界的消費者。所以到頭來，他們都得回過頭來找這個顧客，因為我們都知道，最終客戶永遠是對的。」

印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）9月5日表示，印度將會繼續購買俄羅斯石油，並解釋因為購買石油涉及重大外匯支出，而印方會自行決定什麼最符合國家利益。