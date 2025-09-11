以色列空襲卡塔爾境內　美媒：特朗普叫內塔尼亞胡停手

以色列9月9日突然襲擊位於卡塔爾首都多哈（Doha）的哈馬斯（Hamas）總部，事件震驚各界，因卡塔爾一直擔當哈馬斯與以色列之間的斡旋方。據美媒引述消息報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）停手，保證不再空襲卡塔爾境內。



美媒Axios引述消息人士指，特朗普周二接連兩次與內塔尼亞胡通話，特朗普在首通電話中對以色列襲擊多哈表示憤怒，據報他對內塔尼亞胡說：「這是不可接受的。我要求你不要再做這種事」。

《華爾街郵報》則引述官員透露，兩人第二通電話氣氛友好，特朗普問對方襲擊是否成功，而內塔尼亞胡則回應，指自己「不知道」。

2025年9月9日，卡塔爾多哈，圖為以色列聲稱對哈馬斯領導層發動襲擊後，多哈發生多宗爆炸事件，圖中一棟建築因爆炸受損。（Reuters）

Axios報道還指，卡塔爾首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）有知會白宮，稱將重新考慮多哈與華府之間的安全夥伴關係。不過卡塔爾否認有關說法，稱多哈與華府的的安全夥伴關係「較以往任何時候都更加強大並持續發展」。

《以色列時報》報道指，多哈將在周日與下周一舉辦緊急峰會，討論以色列襲擊事件。

這次襲擊中共有6人身亡，包括5名哈馬斯成員，其中一人還是首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子；此外還有1名卡塔爾官員身亡。