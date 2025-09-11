美國科羅拉多州高中槍擊案 一男生槍傷2學生後自盡
撰文：張涵語
出版：更新：
美國科羅拉多州（Colorado）常青高中（Evergreen High School）9月10日發生槍擊案，一名男學生涉嫌開槍打傷2名同學後自殺身亡。傑斐遜縣（Jefferson County）警長辦公室於周三（10日）晚間證實疑犯已經死亡，並表示另外2名學生在槍擊中受重傷。目前槍擊動機仍在調查中。
《紐約時報》報道，聖安東尼醫院（St. Anthony Hospital）發言人Lindsay Radford表示，其中一名受害者情況已穩定，並轉至另一家醫院，但另一名受害者仍然情況危急。
槍擊案的動機、事件起因，以及受害者和嫌疑人是否互相認識，目前均在調查中。警方正搜查槍手的住所、儲物櫃及車輛，以釐清可能的作案動機。
警長Reggie Marinelli在新聞發布會上表示，「這是悲慘的一天，我們向所有受這場槍擊事件影響的人表示慰問」。
