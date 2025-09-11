Charlie Kirk遇刺生前最後對話曝光 與台下觀眾談槍擊案下秒中彈
撰文：洪怡霖
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）出席活動期間遭槍殺。據外媒報道，在中槍前一秒，他正跟現場觀眾談論槍擊案。
美巢指，在猶他谷大學校園活動的演講台上，查理柯克當時正在回答現場觀眾提問。
有觀眾問道：「你知道過去10年中有多少美國跨性別者是大規模槍擊案兇手嗎？」
查理柯克回答道：「太多了」、「算不算幫派暴力？」報道指，僅僅幾秒鐘後，現場傳出槍聲，查理柯克中槍倒下。
美媒引述一名現場觀眾事後稱，自己最初以為這次槍擊是「一場表演或做騷」，因為它發生在查理柯克談論槍支權利的時候。
