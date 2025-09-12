316名在美被捕韓國公民搭包機回國　特朗普試圖挽留僅1人願意留下

據韓國媒體報道，被美國移民局（ICE）拘捕的300多名韓國公民，9月11日（周四）上午11時38分已搭乘包機從佐治亞州（Georgia）哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）啟程回國。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾表示希望韓方人員繼續留在美國工作，為美方人員進行培訓，惟最後只有1人願意留在美國。



據韓聯社報道，美國移民與海關執法局（ICE）等執法部門9月4日（上周四）突襲位於佐治亞州薩凡納（Savanah）的現代汽車集團與LG新能源合資興建的電池廠。

有關部門以從事與簽證種類不符的活動為由，拘捕包括317名南韓公民在內的475人。其中316名南韓公民已乘搭包機返回韓國，另外有1人選擇留在美國。

報道指，這些人員原計劃於10日乘機離開美國，但因「美方原因」，離美計劃突然被推遲一天。

韓國外交部長趙顯10日與美國務卿魯比奧（Marco Rubio）會晤後表示，美方解釋指，特朗普總統提出希望韓方人員繼續留在美國工作，為美方人員進行培訓，並指示有關部門暫停被捕韓公民回國程序以徵詢韓方意見。

據路透社報道，包機於11日中午前不久離開美國。電視畫面顯示，同日凌晨2時左右，這些工人在拘留中心登上巴士，前往亞特蘭大機場。

與其他遭美國驅逐出境的人員不同，他們並沒有被戴上手銬。這滿足了韓國政府的要求。韓國對這次突襲行動感到震驚，尤其是對使用裝甲車和鐐銬的舉動。

現代行政總裁Jose Munoz同日表示，受上週移民局突擊執法的影響，由現代汽車共同持有的電池廠工程將延誤至少兩到三個月，原因是大批僱員返回韓國，需時填補人手。