特朗普政府提緊急上訴 求下周議息前罷免聯儲局理事庫克
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月10日迅速行動，就一名聯邦地方法官此前裁定，暫時阻止其罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook）提出上訴。司法部11日向法院提交文件，要求在15日前作出緊急裁決，推翻聯邦地方法官的臨時禁令，讓特朗普能在全案有所裁定前，仍能暫時對庫克免職。如果上訴法院聽從政府要求，庫克將無法參加下星期的聯儲局議息會議。
聯邦地方法院法官Jia Cobb於9日晚頒布臨時令，禁止特朗普對庫克免職。法官在裁決中指出，特朗普聲稱庫克在2021年7月、即就職聯儲局理事之前，犯下了房貸欺詐行為，但這一理由或不足以構成合法解職依據，因解僱僅限於任職期間的不當行為，而庫克是2022年就任。
司法部10日向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了簡要通知，正式對該裁定提出上訴。至11日，司法部再呈交文件，要求法院對緊急裁決，推翻下級法院的禁令。
如果上訴法院的裁決對庫克有利，政府仍可以向最高法院尋求緊急裁決。路透社分析，全案很可能最終訴諸最高法院，其結果對聯儲局能否不受政治干預、保持獨立性將有深遠影響。
